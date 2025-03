Ciment au Maghreb: la Chine mise sur la relance d’une industrie

Le secteur du ciment joue un rôle clé dans le développement économique et industriel, en raison de son importance pour les infrastructures et la construction. En Algérie, cette industrie est marquée par une volonté de modernisation et d’expansion, visant à répondre aux besoins du marché local et à accroître les exportations. Dans ce contexte, les autorités cherchent à relancer plusieurs projets stratégiques, dont celui de la cimenterie de Djelfa, qui avait été confisqué dans le cadre de la lutte contre la corruption.

Dans cette optique, le ministre de l’Industrie, Sifi Gherib, a récemment accueilli une délégation de la compagnie chinoise China National Engineering and Construction Corporation Limited (CSCEC). Cette rencontre, à laquelle a également pris part le PDG du Groupe GICA, s’inscrit dans les efforts déployés par l’État pour remettre sur les rails ce projet stratégique.

Lors des échanges, le ministre a insisté sur l’accélération de la mise en place de la société mixte chargée de la gestion du projet. Il a également demandé l’élaboration d’un rapport détaillé recensant les parties prenantes et les mesures essentielles à la relance rapide de la cimenterie. L’étude de la transition vers la production de ciment vert a également été évoquée comme une option stratégique pour renforcer la compétitivité du secteur, favoriser l’exportation et intégrer les exigences du marché international en matière de durabilité.

Le ministre a par ailleurs souligné la nécessité d’une coordination étroite entre les différents acteurs impliqués afin d’anticiper et de signaler immédiatement tout obstacle susceptible de freiner l’avancement du projet. En mobilisant des ressources et en fixant des objectifs clairs, les autorités espèrent remettre en activité cette cimenterie dans des délais réduits et en faire un pôle de production moderne et compétitif.