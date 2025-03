Commerce au Maghreb: l’Espagne domine les échanges avec ce pays

Pedro Sanchez (© Reuters)

Malgré les tensions diplomatiques récurrentes entre Madrid et Rabat, notamment autour du dossier sahraoui et de la crise migratoire de 2021 qui avait vu l’arrivée massive de migrants à Ceuta, les relations économiques entre l’Espagne et le Maroc n’ont cessé de se renforcer. Ces frictions politiques, qui ont culminé avec le rappel de l’ambassadrice marocaine en Espagne, semblent désormais reléguées au second plan face à l’intensification des liens commerciaux. Cette résilience économique démontre comment les intérêts mutuels peuvent transcender les différends diplomatiques, ouvrant la voie à un partenariat commercial florissant.

Un leadership européen incontesté dans les échanges maroco-espagnols

L’Espagne a consolidé sa position dominante dans les échanges commerciaux avec le Maroc, surclassant nettement ses concurrents européens. Elle accapare plus du tiers des importations marocaines en provenance de l’Union européenne, tandis que la France n’en représente qu’un cinquième, l’Allemagne un dixième et l’Italie moins d’un douzième. Cette prépondérance illustre l’ancrage profond des relations commerciales hispano-marocaines.

L’évolution des flux commerciaux témoigne de cette dynamique exceptionnelle. En l’espace de deux décennies, la part du Maroc dans les exportations espagnoles a triplé, passant d’environ un centième en 2000 à plus de trois centièmes en 2024. Parallèlement, les importations espagnoles de produits marocains ont quadruplé sur la même période, évoluant d’un deux-centième à plus de deux centièmes. En valeur absolue, les ventes espagnoles vers le royaume chérifien ont franchi la barre des douze milliards d’euros en 2024, confirmant une tendance haussière solide.

Le Maroc, pilier africain du commerce extérieur espagnol

Le royaume chérifien occupe désormais une place stratégique dans la cartographie commerciale espagnole. Représentant plus de trois centièmes des exportations totales espagnoles, le Maroc se hisse au rang de septième client mondial de l’Espagne et premier partenaire sur le continent africain. Cette position privilégiée reflète l’importance croissante du marché marocain pour les entreprises espagnoles.

Du côté des importations, le Maroc s’est imposé comme le dixième fournisseur mondial de l’Espagne et son principal pourvoyeur africain. Le pays concentre à lui seul plus du quart des achats espagnols en provenance d’Afrique, illustrant son rôle prépondérant dans l’approvisionnement espagnol depuis le continent.

L’engagement économique espagnol dépasse le simple cadre commercial. Les capitaux injectés par les entreprises espagnoles au Maroc avoisinent les deux milliards d’euros, créant près de trente mille emplois dans divers secteurs stratégiques. Cette présence capitalistique renforce les liens économiques entre les deux nations et contribue au développement de l’économie marocaine.

Selon les autorités économiques madrilènes, le royaume chérifien s’affirme comme le fournisseur et le client numéro un de l’Espagne sur le continent africain, témoignant de l’intensité et de la solidité des relations économiques bilatérales, au-delà des aléas politiques qui ont pu les affecter par le passé.