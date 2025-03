Congo : Interpellé puis libéré, le Béninois Kemi Seba donne de la voix

Lundi 31 mars 2025, les agents de la Central Intelligence and Documentation (CID) ont interpellé l’activiste panafricaniste Kemi Seba à Brazzaville. Il s’apprêtait à animer une conférence de presse sur le Franc CFA lorsqu’il a été arrêté. Après quelques heures de garde à vue, il a été remis en liberté.

Dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook, Kemi Seba est revenu sur son arrestation. Il a déclaré que le sujet du Franc CFA restait sensible pour le gouvernement congolais et que son interpellation traduisait une volonté de faire taire les critiques sur le système néocolonial français. « Nous ne faisions que parler de souveraineté monétaire, et visiblement, cela a suffi à inquiéter le pouvoir », a-t-il affirmé.

L’activiste a souligné que son combat vise à dénoncer les limites des régimes politiques africains qu’il juge soumis aux intérêts français. Selon lui, les autorités congolaises ont réagi avec excès en le faisant arrêter, donnant ainsi une plus grande visibilité à son message. Il a ajouté que ce type de réaction révélait la persistance d’une influence néocoloniale en Afrique.

Kemi Seba a également critiqué les médias qu’il accuse d’être inféodés aux intérêts français et de minimiser les débats sur la souveraineté monétaire. Il a réaffirmé son engagement à poursuivre ses actions pour la libération de l’Afrique du système du Franc CFA et de toute domination extérieure.