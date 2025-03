Dattes au Maghreb: ce pays dans le top 5 des plus grands producteurs

Photo Unsplash

La culture des dattes, enracinée depuis des millénaires, représente une composante essentielle de l’agriculture et du patrimoine culinaire des pays du Maghreb et de la péninsule arabique. Véritables symboles de tradition, ces fruits nourriciers jouent un rôle crucial, notamment pendant le Ramadan, où ils apportent énergie et réconfort aux fidèles après le jeûne. Leur production, pilier de l’économie agricole de ces régions, influence également les échanges commerciaux internationaux, avec une demande croissante dans plusieurs pays non arabes.

Les leaders de la production mondiale

Selon un rapport de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, la compétition mondiale des dattes est dominée par cinq pays. L’Égypte arrive en tête avec 1,87 million de tonnes, suivie de l’Arabie saoudite qui en produit 1,64 million. L’Algérie se positionne en troisième place avec 1,32 million de tonnes, consolidant ainsi sa réputation sur le marché international. L’Iran et l’Irak, avec respectivement 1,02 million et 640 000 tonnes, complètent ce palmarès qui souligne l’importance stratégique de ces nations dans la filière des dattes.

Marchés internationaux et enjeux du Ramadan

Au-delà des frontières arabes, la demande en dattes connaît un essor marqué. Les producteurs exportent leurs récoltes vers divers marchés internationaux, notamment en Europe et en Amérique, attirant des consommateurs sensibles à la qualité et aux bienfaits nutritionnels de ces fruits. La période du Ramadan accentue cette dynamique, car la consommation de dattes, réputée pour rompre le jeûne, devient un rituel incontournable. Cette conjonction de facteurs économiques et culturels renforce la place des dattes au cœur des échanges commerciaux et souligne l’importance de la filière dans le panorama agroalimentaire mondial.

Héritage culturel et transmission des traditions

En dépit des enjeux économiques, l’héritage des dattes va bien au-delà des chiffres de production. Ce fruit, au fil des générations, incarne une histoire riche et un savoir-faire ancestral, consolidé par des pratiques agricoles et culinaires transmises de père en fils. Sa présence lors des cérémonies et notamment pendant le Ramadan rappelle les valeurs d’hospitalité et de partage chères aux communautés du Maghreb et de la péninsule arabique. Ainsi, les dattes ne sont pas seulement une marchandise de premier plan, elles sont le gardien d’un patrimoine culturel précieux et vivant.