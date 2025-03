Distribution de cartes SIM pour le programme “Gbéssoké” : une nouvelle étape vers le soutien aux personnes vulnérables

Les bénéficiaires du programme de filets de protection sociale “Gbéssoké” vont bientôt recevoir de nouveaux transferts monétaires. Ainsi, une deuxième phase de distribution de cartes SIM est prévue, d’après la ministère des Affaires sociales dans un communiqué.

Cette phase débutera le 24 mars et se terminera le 25 avril 2025. Les bénéficiaires sont attendus aux lieux de regroupement habituels de leurs villages entre 8h et 17h30. Le Guichet Unique de Protection Sociale (GUPS), anciennement Centre de promotion sociale, reste ouvert pour informer les bénéficiaires dans chaque localité.

Plusieurs communes ont été sélectionnées à travers les départements du pays. Dans le département de l’Alibori, la commune de Ségbana a été retenue, tandis que Tanguiéta a été choisie pour l’Atacora. Le département de l’Atlantique met en avant la commune de So Ava, alors que Parakou représente le Borgou. Djakotomey a été sélectionnée pour le Couffo, et Ouessè pour les Collines. Dans le département de la Donga, Quaké a été désignée, tandis que Cotonou, la capitale économique, a été choisie pour le Littoral. Lokossa a été retenue pour le Mono, et Adjohoun pour l’Ouémé. Enfin, Pobé a été sélectionnée dans le département du Plateau, et Za-Kpota pour le Zou. Ces choix visent à renforcer les capacités locales et à favoriser un développement harmonieux dans chaque région.

“Gbéssoké” est un programme de 98 milliards de FCFA conçu par le gouvernement béninois. Il vise à réduire la pauvreté et les inégalités sociales grâce à l’accroissement des capacités productives des ménages les plus vulnérables et à promouvoir le développement du capital humain. La première phase de distribution des cartes SIM s’est déroulée dans les 12 départements pilotes le lundi 8 juillet 2024.