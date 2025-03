Électricité au Maghreb : la France soutient un projet à travers un prêt

Photo unsplash

Dans sa quête d’une meilleure accessibilité à l’électricité et d’un réseau énergétique plus performant, la Mauritanie franchit une nouvelle étape grâce à un partenariat stratégique avec l’Agence Française de Développement (AFD). Une convention de crédit de 64 millions d’euros vient d’être signée entre les deux parties afin de financer des infrastructures clés du réseau de transport électrique reliant la capitale Nouakchott à la ville de Néma.

D’après les informations rapportées par Agence Ecofin, cet investissement cible trois infrastructures prioritaires. Il prévoit d’abord la construction d’un poste électrique à l’Est de Nouakchott, puis l’installation d’un tronçon de 125 km de lignes haute tension reliant El Ghaira à Kiffa. Enfin, un projet phare viendra renforcer la capacité énergétique du pays : une centrale solaire de 50 MW à Kiffa, qui contribuera à diversifier le mix énergétique et à réduire la dépendance aux sources fossiles.

Cette initiative s’inscrit dans une ambition plus large de la Mauritanie visant à moderniser son réseau électrique et à améliorer l’approvisionnement des zones enclavées. L’électrification de l’intérieur du pays est en effet un enjeu majeur pour le développement économique et social, notamment dans des régions où l’accès à une énergie fiable reste encore limité.

Au-delà de l’amélioration de la distribution électrique, ce projet témoigne aussi de la volonté du pays de renforcer son attractivité pour les investisseurs internationaux en sécurisant ses infrastructures énergétiques. Le pays mise sur des solutions durables, avec un accent particulier sur les énergies renouvelables, pour répondre aux besoins croissants de sa population et de son économie.

Avec cet appui financier de l’AFD, la Mauritanie se dote des moyens nécessaires pour accélérer sa transition énergétique et poser les bases d’un réseau électrique plus robuste et interconnecté. Reste à voir si ces avancées permettront d’atteindre les objectifs fixés et d’offrir, à terme, un accès à l’électricité plus équitable à travers tout le territoire.