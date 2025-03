Maghreb: investissement massif attendu dans l’IA

Photo DR

Le Royaume du Maroc s’engage résolument dans une transformation numérique ambitieuse avec le projet Maroc Digital 2030, présenté par le Premier ministre Aziz Akhannouch en septembre 2024. Ce projet visionnaire prévoit un investissement substantiel de plus de 1,1 milliard de dollars d’ici à 2026, traduisant l’engagement du pays à devenir un acteur majeur de l’innovation technologique.

Les objectifs gouvernementaux sont particulièrement audacieux : augmenter le PIB de 10 %, attirer 720 millions de dollars d’investissements étrangers, encourager l’émergence de 3 000 start-ups technologiques, former 45 000 personnes annuellement et générer 240 000 emplois tous secteurs confondus.

Les défis de la blockchain pour le Maroc

La technologie blockchain, élément clé de cette stratégie, est un système de registre numérique sécurisé permettant d’enregistrer des transactions sans intermédiaire. Cependant, son implémentation au Maroc n’est pas sans complexités, nécessitant des investissements significatifs en infrastructures et en compétences professionnelles.

Les experts soulignent plusieurs obstacles potentiels : le coût élevé des infrastructures, le manque de professionnels qualifiés, l’absence d’un cadre réglementaire clair, les enjeux de cybersécurité et d’interopérabilité. La consommation énergétique de certaines blockchains représente également un défi environnemental majeur que les décideurs devront prendre en compte.

Un Cadre Réglementaire en Évolution

Conscient des enjeux numériques mondiaux, le Maroc a déjà franchi des étapes importantes. En accord avec Bank Al-Maghrib, le pays a levé l’interdiction des crypto-monnaies en 2017 et entamé un processus de réglementation. Les ministères de l’Économie et de la Transformation numérique collaborent activement pour intégrer ces nouvelles technologies, démontrant une approche proactive et stratégique face aux mutations technologiques globales.

