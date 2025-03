Elon Musk en passe de réussir l’exploit… raté par la NASA

Station spatiale internationale ( ISS )

Depuis juin 2023, deux astronautes américains, Butch Wilmore et Sunita Williams, se trouvaient bloqués à bord de la Station spatiale internationale (ISS) après l’échec cuisant de la mission Boeing Starliner. Le véhicule spatial, développé par Boeing sous contrat avec la NASA, devait ramener les astronautes sur Terre après une mission initialement prévue pour durer seulement huit jours. Cependant, des défaillances techniques multiples, notamment des problèmes de propulseurs et de fuites d’hélium, ont contraint l’agence spatiale américaine à ordonner le retour du Starliner sans équipage, abandonnant ainsi Wilmore et Williams dans l’espace pendant près de neuf mois.

Une arrivée extraterrestre pour la mission de sauvetage

Ce dimanche, après 29 heures de vol depuis le Centre spatial Kennedy en Floride, la capsule Dragon de SpaceX a finalement réussi son arrimage à l’ISS à 00h04 heure américaine. L’accueil des nouveaux arrivants a pris une tournure insolite lorsque l’astronaute de la NASA Nick Hague, déjà présent à bord, s’est déguisé en extraterrestre pour accueillir l’équipage. Butch Wilmore a solennellement ouvert l’écoutille de la station et fait sonner la cloche du vaisseau tandis que les quatre nouveaux astronautes – Anne McClain et Nichole Ayers (NASA), Takuya Onishi (Japon) et Kirill Pesko (Russie) – entraient un par un, accueillis par des accolades chaleureuses. « C’était une journée merveilleuse. Formidable de voir nos amis arriver, » a déclaré Williams au Centre de contrôle de mission.

Une mission devenue politique

La mission de sauvetage est rapidement devenue un enjeu politique aux États-Unis. Le PDG de SpaceX, Elon Musk, et le président Donald Trump ont affirmé que l’administration Biden aurait intentionnellement retardé le retour des astronautes pour des raisons électorales. Musk a même déclaré avoir proposé une solution de rapatriement huit mois plus tôt, prétendant que l’administration précédente l’aurait refusée car cela aurait été favorable à Trump durant la campagne présidentielle. Ken Bowersox, administrateur associé de la Direction des opérations spatiales de la NASA, a admis que « des conversations ont pu avoir lieu » à la Maison Blanche concernant le calendrier de retour, sans toutefois confirmer les allégations de motivations politiques.

Un retour imminent après neuf mois d’attente

Les astronautes bloqués devraient enfin pouvoir rentrer chez eux dès mercredi. Wilmore et Williams passeront les prochains jours à familiariser leurs remplaçants avec les systèmes de la station spatiale avant de préparer leur retour sur Terre. Ils embarqueront dans la capsule Dragon avec l’astronaute Nick Hague et le cosmonaute russe Aleksandr Gorbunov. Pour Williams, ce retour signifie retrouver ses deux chiens et sa famille, dont son mari Michael. Quant à Wilmore, père de deux adolescentes, sa fille Daryn a confié à la presse que l’incertitude entourant la mission avait été « mentalement épuisante » pour leur famille.

Le triomphe de SpaceX face aux difficultés de Boeing

Cette mission de sauvetage réussie souligne le contraste frappant entre les performances de SpaceX et les déboires de Boeing dans le domaine spatial. Alors que la capsule Starliner de Boeing a connu une série d’échecs techniques coûteux, forçant la NASA à la renvoyer vide, la capsule Dragon de SpaceX démontre une fois de plus sa fiabilité pour les missions habitées. L’entreprise d’Elon Musk confirme ainsi sa position dominante dans le transport spatial commercial, réussissant là où Boeing et la NASA ont échoué. La mission Crew-10, initialement reportée en raison d’un problème hydraulique sur la fusée Falcon 9, illustre la capacité de SpaceX à surmonter rapidement les obstacles techniques pour accomplir des missions cruciales.