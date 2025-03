Elon Musk: encore de nouveaux déboires, tout ce qu’il faut savoir

Le lancement du Cybertruck en novembre 2019 avait créé un séisme dans l’industrie automobile. Lors de cette présentation inoubliable, Elon Musk avait vanté les mérites d’un véhicule « indestructible » avec ses lignes futuristes et son exosquelette en acier inoxydable. La démonstration avait toutefois viré au fiasco quand les vitres « incassables » s’étaient brisées sous l’impact d’une boule en métal. Malgré cette mésaventure, Tesla avait enregistré des centaines de milliers de précommandes. Depuis, la marque a enchaîné les difficultés: retards de production, critiques sur la qualité, chute des ventes globales et controverses liées à son fondateur, notamment après sa nomination comme conseiller spécial du président Trump chargé de réduire les dépenses fédérales. Cette position a suscité des appels au boycott de Tesla et même des actes de sabotage rapportés contre certains de ses véhicules.

Un nouveau rappel qui frappe la totalité des Cybertrucks

Tesla vient d’annoncer le rappel de l’intégralité des pick-ups Cybertruck commercialisés depuis 15 mois aux États-Unis. Le problème identifié concerne un panneau métallique sur la carrosserie qui risque de se détacher pendant la conduite. Selon les documents transmis à la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), ce défaut toucherait potentiellement 46 096 véhicules, bien que Tesla estime que seulement 1% d’entre eux présenteraient réellement ce problème.

Publicité

Une image de marque fragilisée par des controverses multiples

Ce rappel survient à un moment particulièrement délicat pour Tesla. L’entreprise fait face à une érosion de ses parts de marché, imputable en partie au vieillissement de sa gamme de véhicules. Les Model 3 et Y, piliers des ventes de la marque, n’ont pas connu de refonte majeure depuis plusieurs années.

Mais les difficultés de Tesla ne se limitent pas à ses produits. La personnalité controversée d‘Elon Musk et son rôle auprès de l’administration Trump ont polarisé l’opinion publique américaine. De nombreux acheteurs potentiels, particulièrement sensibles aux questions environnementales et sociales, se détournent désormais de la marque qui était autrefois le symbole de l’innovation verte. Les analystes financiers pointent cette association avec la politique clivante du nouveau président comme un facteur aggravant dans les difficultés actuelles du constructeur.