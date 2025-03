Elon Musk: grave accusation contre lui aux USA

Elon Musk (Allison Robbert/Reuters)

Une enquête de The Verge met en lumière une situation alarmante : des employés licenciés de l’USAID, l’agence américaine d’aide au développement, conservent leurs outils de travail – téléphones, ordinateurs, passeports diplomatiques – contenant des données sensibles. Ces licenciements, orchestrés par le département de l’efficacité gouvernementale dirigé par Elon Musk, créent des failles de sécurité importantes.

Depuis janvier 2025, sous l’administration Trump, ces anciens fonctionnaires n’ont pas restitué leurs appareils, en raison de l’absence de consignes claires ou de bordereaux de retour. Ces outils contiennent des informations confidentielles qui, selon les experts, pourraient compromettre la sécurité des individus concernés et du gouvernement en cas de perte ou de vol.

Une brèche dans la sécurité nationale

Ce chaos va à l’encontre des directives fédérales qui exigent la récupération rapide des équipements professionnels pour éviter les fuites. La situation résulte d’une réduction massive des budgets, avec 83 % des programmes de l’USAID supprimés, affectant des initiatives contre les pandémies ou le VIH. L’arrêt brutal a désorganisé la gestion des ressources humaines et matérielles.

Un ancien employé témoigne : « Si je perds mon téléphone ou mon passeport diplomatique, c’est un désastre. Je veux les rendre, mais personne ne me dit comment. » Certains, encore en congé administratif, accèdent toujours à l’intranet et aux e-mails professionnels, aggravant les risques. The Verge critique l’incompétence du département de Musk, surnommé « Doge », incapable d’évaluer l’ampleur du problème.

Un risque amplifié par l’inaction

Megan Stifel, experte en cybersécurité, qualifie cette situation d’« inédite ». Un vol d’ordinateur pourrait exposer des données critiques, tandis que les passeports diplomatiques offrent des privilèges comme l’immunité. Elle ironise : « Je mettrais ces appareils au micro-ondes ou dans une cage de Faraday. » Le gouvernement, bien que tenu de récupérer ces outils, laisse les ex-employés responsables, créant une vulnérabilité majeure dans un contexte de tensions géopolitiques.