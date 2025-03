Elon Musk: petite victoire pour le milliardaire en pleine tempête

Elon Musk (Grzegorz Wajda / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)

Après deux ans et demi d’attente, X (anciennement Twitter) retrouve enfin sa valeur d’acquisition. En octobre 2022, Elon Musk avait déboursé 41,8 milliards d’euros pour s’offrir le réseau social, dans l’une des transactions les plus importantes de l’histoire technologique. Un récent accord entre investisseurs a permis à l’entreprise d’atteindre à nouveau cette valorisation grâce à une opération d’échange d’actions.

Le milliardaire tente maintenant de lever 1,85 milliard d’euros pour rembourser une partie de la dette contractée lors de l’acquisition. Les débuts de Musk à la tête de Twitter ont été marqués par des décisions controversées, notamment la suppression de 80% des effectifs – plus de 6 000 employés licenciés en moins d’un an.

L’environnement de travail est devenu hostile, comme en témoignent les procès intentés contre d’anciens employés pour des paiements excédentaires envoyés par erreur, ou encore les promesses non tenues d’attribution d’actions aux membres restants de l’équipe.

Une transition, pour le moins difficile

Face à ces turbulences, Musk a finalement nommé Linda Yaccarino au poste de PDG. Sa première mission a consisté à reconquérir les annonceurs qui avaient déserté la plateforme. Parallèlement, l’assouplissement des politiques de modération est devenu l’un des principaux atouts de X, bien que cette nouvelle « liberté » ait suscité son lot de controverses.

Cette valorisation retrouvée représente une nouvelle positive pour Musk, malgré les récentes polémiques liées à son poste de « chef de la DOGE » dans l’administration Trump. Son positionnement contre « l’industrie de la publicité » lui a paradoxalement permis de gagner le soutien d’investisseurs majeurs comme Sequoia Capital et Fidelity Investments, qui continuent d’investir dans X. L’intérêt croissant pour xAI, sa société d’intelligence artificielle, a également renforcé la confiance des investisseurs.

Vers un avenir qui s’annonce toutefois prometteur

Désormais, la stratégie de Musk n’est plus perçue comme autodestructrice mais comme plutôt positive. Sa volonté de transformer X en une plateforme intégrant des paiements en ligne et d’autres fonctionnalités pourrait, à long terme, renforcer la santé financière de l’entreprise. Après avoir atteint ce premier seuil, reste à voir quelle sera la prochaine étape pour Musk et X dans cette aventure hors norme.