Elon Musk: Trump a-t-il mis en danger son fleuron?

Dans un revirement inattendu, Tesla a adressé ce jeudi 13 mars une lettre au représentant américain au commerce, Jamieson Greer, pour exprimer ses préoccupations concernant la politique tarifaire de l’administration Trump. Le document, non signé selon le Financial Times et Reuters, met en garde contre les « impacts disproportionnés » subis par les entreprises exportatrices américaines en réponse aux mesures commerciales américaines.

Une source proche du dossier indique que cette formulation diplomatique masque une critique du « régime tarifaire bipolaire » qui pénalise Tesla. L’anonymat de cette lettre s’explique par la crainte de représailles, dans un contexte où le PDG de Tesla, Elon Musk, est un fervent soutien de Donald Trump.

Dans ce courrier, l’entreprise détaille comment l’augmentation des droits de douane risque d’alourdir ses coûts de production aux États-Unis et de compromettre sa compétitivité à l’export, tout en compliquant l’importation de composants essentiels comme le lithium et le cobalt.

L’escalade des tensions commerciales

Cette démarche intervient dans un contexte d’escalade commerciale entre les États-Unis et plusieurs partenaires internationaux. Après des menaces répétées sur l’acier et l’aluminium, la Commission européenne a annoncé mercredi des droits de douane sur une série de produits américains à partir du 1er avril, incluant bateaux, motos et bourbon.

Le Canada a également menacé de taxer l’acier, l’aluminium et les ordinateurs. Trump a poursuivi la surenchère ce jeudi en annonçant 200% de taxes sur les vins, champagnes et spiritueux européens, aggravant encore les tensions commerciales mondiales.

Les conséquences pour Tesla sont déjà visibles sur le terrain commercial. Les ventes du constructeur se sont effondrées en Europe avec des baisses de 44% en France et en Norvège, et jusqu’à 76% en Allemagne. En Chine, février a marqué une chute de 51%, le pire résultat depuis deux ans et demi.

Un soutien politique qui nuit aux affaires

Si ces baisses s’expliquent partiellement par des facteurs comme la suspension des livraisons du Model Y en vue d’une nouvelle version ou la concurrence des constructeurs chinois, de nombreux analystes pointent l’image controversée d’Elon Musk comme facteur aggravant. Donald Trump lui-même semble avoir fait le lien entre ces difficultés et le soutien de Musk à sa campagne, au point d’annoncer publiquement lundi l’achat d’une Tesla Model S et de poser à la Maison Blanche.