Elon Musk: Trump affiche son soutien en pleine tourmente

Elon Musk, conseiller clé du président américain Donald Trump, traverse une période délicate marquée par un recul des actions de Tesla et une vague d’appels au boycott contre son entreprise. En réponse, Donald Trump a déclaré son intention d’acheter un véhicule de la marque en signe de soutien à son collaborateur, réaffirmant ainsi son appui à celui qui joue un rôle stratégique au sein de son administration.

L’annonce a été faite mardi par l’ancien magnat de l’immobilier sur son réseau Truth Social. Trump a salué le travail de Musk, estimant qu’il « monte au front » pour défendre les intérêts de la nation et affirmant qu’il accomplit un travail crucial. Quelques heures plus tôt, Tesla avait connu une chute de plus de 15 % à Wall Street, amplifiant les difficultés de l’entreprise déjà affectée par un ralentissement des ventes et un contexte économique défavorable.

Elon Musk, en tant que membre influent de l’administration Trump, supervise notamment la commission chargée de réduire drastiquement les dépenses fédérales. Son engagement aux côtés du président n’est pas sans conséquence : ses prises de position publiques et son soutien à certaines figures politiques ont suscité des réactions contrastées. Une partie de l’opinion publique et certains consommateurs de Tesla ont exprimé leur désaccord, entraînant des appels au boycott qui pourraient peser sur l’image de la marque.

Face à ces tensions, Donald Trump a vivement dénoncé ces mouvements, les attribuant à ses adversaires politiques. Selon lui, les appels au boycott de Tesla visent principalement à affaiblir Musk et son influence. Pour manifester son soutien, il a annoncé son intention d’acquérir une Tesla neuve dès le lendemain, un geste symbolique qui s’inscrit dans la continuité de leur alliance politique et stratégique.

L’impact réel de ces turbulences sur Tesla reste difficile à mesurer avec précision. Si certaines décisions de Musk ont pu éloigner une partie des acheteurs, l’homme d’affaires conserve une base de soutien solide. La baisse récente de l’action de Tesla reflète autant un contexte économique global tendu qu’une dynamique propre à l’entreprise. Reste à voir si l’engagement affiché de Trump pourra influencer la perception publique et le marché de la marque.