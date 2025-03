Elon Musk va étendre ses activités chez ce leader des BRICS

Photo DR

Elon Musk est considéré à l’heure actuelle comme l’une des personnalités les plus influentes de la planète. Il faut le dire sans sourciller, le boss de Tesla évolue dans une autre dimension et son aura ne cesse d’augmenter de jour. Personnage controversé, l’homme le plus riche de la planète ne laisse personne indifférent.

Elon Musk a été l’un des principaux soutiens de Donald Trump lors de la présidentielle américaine. Il faut dire que les deux businessmen ont une vision similaire des choses. Nommé à la tête du bureau de l’efficacité gouvernementale (DOGE), Musk a pour mission de reformer l’administration américaine en la rendant moins « budgetivore ». Le patron de Tesla a pris des décisions qui ont fait couler d’encre et de salive. Parallèlement, il continue d’étendre ses activités commerciales.

Publicité

L’Inde, puissance économique des BRICS, s’apprête à accueillir l’un des projets les plus ambitieux d’Elon Musk. Son entreprise SpaceX a récemment conclu un accord stratégique avec l’opérateur de télécommunications Bharti Airtel pour déployer le service d’internet satellitaire Starlink dans le pays. Cette annonce marque un tournant pour le marché indien des télécommunications, où la concurrence avec les géants locaux, notamment Reliance Jio de Mukesh Ambani, s’est révélée intense.

L’arrivée de Starlink en Inde intervient dans un contexte géopolitique particulier. En tant que membre clé des BRICS, le pays joue un rôle de contrepoids face aux puissances occidentales, notamment les États-Unis. L’ouverture de son marché à une entreprise américaine de premier plan, en dépit des résistances initiales, démontre la volonté du gouvernement de diversifier ses partenariats technologiques pour renforcer sa connectivité numérique. L’Inde représente un enjeu stratégique majeur pour Starlink.

Avec une population dépassant 1,4 milliard d’habitants et un vaste territoire comprenant de nombreuses zones rurales mal desservies par les infrastructures terrestres, le potentiel de croissance est considérable. Le service de SpaceX pourrait révolutionner l’accès à internet dans les régions les plus isolées, contribuant ainsi à la transformation numérique du pays.