Énergie au Maghreb: explosion de la consommation dans ce pays

La dernière décennie a vu les besoins énergétiques mondiaux grimper en flèche, phénomène particulièrement marqué dans les économies émergentes. Cette tendance, résultat d’une triple conjonction entre croissance démographique, développement industriel et modernisation des modes de vie, a placé de nombreux pays face à des défis considérables en matière d’approvisionnement énergétique et de durabilité environnementale.

L’Algérie illustre parfaitement cette dynamique avec une consommation qui a bondi de 30 à 73 millions de tonnes équivalent pétrole entre 2020 et 2024. Cette progression fulgurante, révélée par Noureddine Yassaa lors d’une émission radiophonique, témoigne des transformations profondes que connaît ce pays maghrébin, tant au niveau de son tissu économique que des habitudes de consommation de sa population.

Le virage vert de l’économie algérienne

Pour répondre à cette demande galopante tout en réduisant son empreinte carbone, l’Algérie déploie une stratégie ambitieuse centrée sur les énergies renouvelables. L’objectif: produire 15 000 mégawatts-heure d’énergie verte d’ici 2035, couvrant près d’un tiers des besoins nationaux. Cette orientation s’accompagne d’études approfondies visant à identifier les zones propices à l’implantation d’infrastructures éoliennes, avec la volonté affirmée de capitaliser sur les ressources naturelles abondantes du territoire.

Le trésor solaire du Sahara

Avec une exposition solaire parmi les plus favorables au monde, le désert algérien représente une ressource énergétique colossale encore largement sous-exploitée. Le pays bénéficie en moyenne de plus de 3000 heures d’ensoleillement par an, offrant un potentiel estimé à plus de 13,9 TWh par kilomètre carré annuellement. Les autorités algériennes ont récemment intensifié leurs efforts pour transformer cette richesse naturelle en atout économique concret.

Plusieurs méga-projets de centrales solaires sont actuellement en développement dans les régions désertiques du sud. La centrale hybride de Hassi R’Mel, combinant énergie solaire et gaz naturel, fait figure de pionnière et démontre la faisabilité technique de telles installations. Toutefois, l’exploitation à grande échelle de cette ressource se heurte encore à des obstacles techniques significatifs, notamment liés aux conditions climatiques extrêmes, à l’ensablement des panneaux et aux défis de transport de l’électricité sur de longues distances.

Des partenariats stratégiques avec des acteurs internationaux comme l’allemand Siemens et le chinois JinkoSolar ont été conclus pour accélérer le développement de cette filière prometteuse. Ces collaborations apportent non seulement des financements mais aussi des transferts de technologies essentiels pour maximiser le rendement des installations dans l’environnement saharien.

La coopération régionale constitue un pilier essentiel de cette transformation énergétique. Le pays mise sur l’interconnexion avec ses voisins pour renforcer la sécurité de son approvisionnement et stimuler le développement économique transfrontalier. Cette approche collaborative s’accompagne d’une modernisation des infrastructures et d’une diversification des sources d’énergie.

Les retombées socio-économiques de la transition

La mutation du paysage énergétique algérien génère des impacts profonds sur le tissu socio-économique national. Historiquement dépendante des hydrocarbures qui représentent encore près de 95% de ses exportations, l’Algérie voit dans cette transition une opportunité de diversification économique majeure.

Le développement des énergies renouvelables a déjà conduit à la création de plusieurs milliers d’emplois directs et indirects. Les estimations gouvernementales prévoient la génération de plus de 100 000 postes dans ce secteur d’ici 2030. Pour répondre à ces nouveaux besoins, des programmes de formation spécialisés ont été mis en place dans plusieurs universités et centres techniques du pays.