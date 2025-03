Espionnage : la Chine annonce un exploit qui va inquiéter les USA

Pixabay

Jusqu’à présent, les satellites d’observation militaires les plus sophistiqués pouvaient détecter des objets d’environ 10 centimètres de diamètre depuis l’orbite terrestre basse. Ces systèmes, principalement déployés par les États-Unis, la Russie et la Chine, permettaient d’identifier des véhicules, des installations militaires et certaines infrastructures critiques. La résolution des images satellitaires commerciales était limitée par des réglementations internationales à environ 25-30 centimètres par pixel, tandis que les capacités militaires, bien que supérieures, ne permettaient pas l’identification précise de personnes individuelles ou de petits objets depuis l’espace.

Une percée technologique sans précédent

Les scientifiques chinois ont franchi un cap technologique majeur avec leur nouveau système de surveillance spatiale. Selon leurs recherches publiées en février 2025 dans le Chinese Journal of Lasers, cette avancée repose sur un lidar à synthèse d’ouverture (SAL), une technologie radar laser générant des images bidimensionnelles ou tridimensionnelles d’une précision extraordinaire. Les tests effectués au lac Qinghai, dans le nord-ouest de la Chine, démontrent des capacités d’observation jusqu’alors considérées comme impossibles.

Ce satellite révolutionnaire pourrait, selon le South China Morning Post cité par Live Science, distinguer des expressions faciales humaines depuis l’orbite – une précision telle qu’il serait capable de détecter si une personne fronce les sourcils. Cette technologie permettrait aux opérateurs chinois de surveiller les satellites étrangers avec un niveau de détail sans précédent, bouleversant les équilibres dans le domaine du renseignement spatial.

Réactions américaines et course aux technologies de surveillance

Cette avancée chinoise risque de provoquer une onde de choc à Washington. Les experts américains en défense considèrent probablement cette technologie comme une menace directe pour la suprématie des États-Unis dans le domaine du renseignement spatial. Le Pentagone, qui investit déjà massivement dans les technologies de surveillance, pourrait accélérer le développement de systèmes comparables ou de contre-mesures défensives.

Les agences de renseignement américaines vont vraisemblablement recommander une augmentation significative des budgets alloués aux programmes spatiaux militaires pour rattraper cet écart technologique. Des analystes suggèrent que les États-Unis pourraient également renforcer leurs capacités de brouillage et de dissimulation pour protéger leurs propres satellites et installations sensibles de cette nouvelle génération d’yeux dans le ciel. Une nouvelle course à l’armement spatial semble désormais inévitable, alors que cette technologie chinoise redéfinit les possibilités de l’observation depuis l’espace.