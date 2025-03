GNL au Maghreb: la France grande cliente de ce pays malgré les tensions

Transport de GNL (DR)

L’Algérie occupe une position stratégique sur l’échiquier énergétique mondial, particulièrement dans le secteur des hydrocarbures. Dotée de réserves considérables en gaz naturel, elle figure parmi les principaux fournisseurs internationaux et représente un partenaire énergétique essentiel pour l’Europe méditerranéenne. Ses infrastructures d’exportation, notamment via les gazoducs transMéditerranéens et ses terminaux de liquéfaction, lui permettent de jouer un rôle pivot dans la sécurité énergétique régionale. Malgré la transition énergétique mondiale en cours, l’Algérie maintient son influence grâce à ses atouts gaziers, tout en tentant progressivement de diversifier son économie historiquement dépendante des hydrocarbures.

Un partenariat économique qui résiste aux tensions diplomatiques

Les relations franco-algériennes traversent une période délicate. Des différends persistants sur les questions migratoires et mémorielles ont créé un climat diplomatique tendu entre Paris et Alger ces derniers mois. Pourtant, lorsqu’il s’agit d’approvisionnement énergétique, la réalité économique semble transcender ces obstacles politiques.

La France, confrontée aux défis de sa transition énergétique, ne peut ignorer l’importance d’un fournisseur fiable comme l’Algérie. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : après une nette diminution en janvier 2025 où les importations françaises de gaz naturel liquéfié (GNL) algérien avaient chuté à 0,098 million de tonnes, un renversement spectaculaire s’est produit. Février 2025 a vu ces importations tripler pour atteindre 0,30 million de tonnes, démontrant l’intensification rapide des échanges énergétiques entre les deux nations.

Cette réalité illustre comment les impératifs économiques peuvent prévaloir sur les tensions diplomatiques, la France priorisant la sécurité de son approvisionnement énergétique face aux incertitudes des marchés mondiaux.

L’Algérie face à la concurrence internationale du GNL

L’Algérie a su se positionner comme un acteur significatif du marché mondial du gaz naturel liquéfié, se classant au neuvième rang des exportateurs en 2024 avec un volume total de 11,62 millions de tonnes. Cependant, ce positionnement demeure fragile face aux poids lourds du secteur.

Les États-Unis, le Qatar et l’Australie dominent massivement ce marché, obligeant l’Algérie à consolider ses relations avec ses clients traditionnels. Sa clientèle pour le GNL reste relativement restreinte, avec la Turquie en tête qui a absorbé 0,35 million de tonnes en février 2025. L’Italie figure également parmi ses débouchés, bien qu’avec des volumes plus modestes de 0,03 million de tonnes sur la même période.

La France représente désormais un client majeur pour le GNL algérien, sa demande ayant connu une hausse remarquable. Cette évolution s’inscrit dans la stratégie française de diversification des sources d’approvisionnement et de renforcement des stocks stratégiques, anticipant d’éventuelles perturbations sur les marchés internationaux de l’énergie.

L’Algérie, pour sa part, cherche à maximiser les revenus tirés de ses ressources gazières dans un environnement commercial de plus en plus compétitif, tout en maintenant des relations privilégiées avec ses partenaires européens, dont la France reste un pilier essentiel malgré les frictions diplomatiques.