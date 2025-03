Investissement au Maghreb: un groupe chinois explique pourquoi ce pays attire

Photo Unsplash

L’Afrique du Nord se distingue comme l’une des régions les plus économiquement robustes du continent africain. Après le Nigeria et l’Afrique du Sud, les économies maghrébines affichent des taux de croissance remarquables, portés par des politiques de diversification industrielle, des infrastructures modernes et une main-d’œuvre qualifiée. Ces atouts, combinés à une position géographique privilégiée entre l’Europe et l’Afrique subsaharienne, attirent de nombreux investisseurs internationaux cherchant à développer leur présence sur le continent. Le Maroc, en particulier, s’est imposé comme une destination de choix pour les capitaux étrangers grâce à ses réformes économiques, sa stabilité politique et ses accords commerciaux stratégiques.

Le géant chinois du textile Sunrise a officiellement annoncé jeudi à Rabat un investissement massif de 2,3 milliards de dirhams (MMDH) au Maroc. Ce projet d’envergure prévoit l‘implantation de deux unités industrielles, situées respectivement à Skhirat et à Fès. Lors de la cérémonie de signature de la convention d’investissement, Xu Leil, président du groupe, a souligné le potentiel économique marocain qu’il considère « parmi les plus prometteurs et les plus dynamiques du continent africain ».

Les avantages stratégiques qui ont séduit l’investisseur asiatique

La décision de Sunrise de s’implanter au Maroc repose sur plusieurs facteurs clés. La position géographique privilégiée du royaume constitue un atout majeur, offrant un accès facilité aux marchés européens et américains. Cette proximité est renforcée par les accords de libre-échange que le Maroc a conclus avec l’Union européenne et les États-Unis, créant des conditions favorables pour l’exportation des produits manufacturés localement.

Le président du groupe chinois a particulièrement insisté sur ces accords commerciaux qui permettent d’accéder à des marchés représentant plus d’un milliard de consommateurs. Cette ouverture commerciale, combinée à la stabilité politique et économique du pays, a été déterminante dans le choix d’investissement de ce leader mondial du textile.

Le Maroc face à ses voisins maghrébins : une analyse comparative

Dans la course aux investissements directs étrangers (IDE), le Maroc présente plusieurs atouts distinctifs par rapport à ses voisins maghrébins. Contrairement à l’Algérie, dont l’économie reste fortement dépendante des hydrocarbures, le royaume chérifien a réussi à diversifier son tissu industriel, notamment dans l’automobile, l’aéronautique et le textile. Cette diversification réduit sa vulnérabilité aux chocs externes et offre aux investisseurs un écosystème industriel plus mature.

La stabilité politique marocaine contraste également avec les turbulences qu’a connues la Tunisie depuis 2011, malgré les avancées démocratiques de cette dernière. Cette prévisibilité institutionnelle rassure les investisseurs sur le long terme. Par ailleurs, les infrastructures marocaines – avec le port Tanger Med, un réseau autoroutier développé et une connectivité numérique croissante – surpassent celles de la Libye, encore en reconstruction.

Sur le plan des accords commerciaux, le Maroc dispose d’un avantage concurrentiel majeur. Alors que l’Algérie n’est toujours pas membre de l’Organisation Mondiale du Commerce et que la Tunisie bénéficie principalement d’accords avec l‘Union européenne, le Maroc a tissé un réseau commercial plus étendu, incluant les États-Unis, plusieurs pays africains et le Moyen-Orient. Cette ouverture commerciale, symbolisée par 56 accords de libre-échange, permet aux entreprises implantées au Maroc d’accéder à un marché potentiel de plus d’un milliard de consommateurs sans barrières tarifaires significatives.

Le choix de Sunrise illustre cette réalité économique régionale où le Maroc, malgré des défis persistants en matière de formation professionnelle et de coûts énergétiques, parvient à capitaliser sur ses avantages comparatifs pour attirer des investisseurs internationaux de premier plan.