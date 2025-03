Le Bénin passe de démocratie imparfaite à régime hybride

Photo : DR

Le nombre de pays considérés comme des démocraties (pleines ou imparfaites) a diminué de trois dans le monde en 2024 par rapport à 2023 selon The Economist Intelligence Unit. Ainsi, une petite proportion de seulement 6,6% de la population mondiale vit en démocratie, tandis que plus d’un tiers (39,2%) vit sous un régime autoritaire. Ce sont là les chiffres du rapport 2024 sur l’indice de la démocratie dans le monde qui révèle par ailleurs que le Bénin est passé de démocratie imparfaite à régime hybride.

Le Bénin se situe entre démocratie et régime autoritaire. C’est du moins ce que l’on retient du classement fait par The Economist Intelligence Unit (EIU). Le pays passe ainsi d’un régime de démocratie imparfaite à un régime hybride avec une moyenne de moins de 5 points sur un score de 10. La République de Maurice reste le pays africain le plus démocratique, selon l’Indice de la démocratie dans le monde publié le jeudi 27 février 2025. Ce « Democracy Index 2024 », qui ne classe toutefois pas les Seychelles, le Soudan du Sud, la Somalie et Sao Tomé-et-Principe, base son évaluation sur plusieurs critères regroupés en cinq grandes catégories. Il y a le processus électoral et le pluralisme politique, la participation politique, la culture politique, les libertés civiles, le fonctionnement du gouvernement. Les 167 pays et territoires étudiés sont notés sur une échelle allant de 0 (dictature absolue) à 10 points (démocratie parfaite) et classés en quatre types de gouvernance, en l’occurrence, pleine démocratie, démocratie imparfaite, régime hybride, (à mi-chemin entre autoritaire et démocratique) et régime autoritaire.

L’indice de démocratie (Democracy Index) est une évaluation annuelle du niveau de la démocratie des États dans le monde, créée par le groupe de presse britannique The Economist Group. Cette étude publiée pour la première fois en 2006, analyse la situation de 165 pays et deux territoires, dont 166 États souverains et 164 membres de l’Organisation des Nations-unies (Onu).

La première édition de l’étude a été publiée le 15 novembre 2006. Jusqu’en 2010, le rapport sera publié tous les deux ans, et à partir de 2011 il sera publié chaque année. Le pays le plus démocratique était la Suède avec un score de 9,88 et le pays le moins démocratique était la Corée du Nord à 1,03. En 2006, 28 pays (13 % de la population mondiale) sont classés comme des démocraties à part entière, 54 pays (38,3 %) des démocraties imparfaites, 30 pays (10,5 %) des régimes hybrides et 55 pays (38,2 %) sont classés comme des régimes autoritaires. La région Amérique du Nord avait un score de 8,64, la région Europe occidentale un score de 8,60, la région Europe orientale était à 5,76, la région Amérique latine et Caraïbes un score de 6,37, l’Asie et Océanie un score de 5,44, la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord était à 3,53 et l’Afrique subsaharienne un score de 4,24.

Pour le rapport de 2024, globalement, l'Afrique subsaharienne a affiché une légère régression dans ce domaine, avec un score moyen en baisse de 0,04 point pour s'établir à 4 points. Aucun coup d'Etat n'a été enregistré dans la région au cours de l'année, mais les pouvoirs militaires se sont consolidés dans plusieurs pays dont des juntes ont pris les rênes au cours des dernières années, comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Le score global moyen de l'ensemble des pays et territoires étudiés dans le monde s'est établi à 5,17 points sur une échelle de 10, contre 5,23 points en 2023. Il faut noter que le score de l'indice EIU est cette année à son plus bas niveau depuis la première édition publiée en 2006.