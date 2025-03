Libye : Aliou Cissé, nouveau sélectionneur va-t-il subir le racisme légendaire du pays ?

Aliou Cissé (Photo gettyimages)

Aliou Cissé s’est forgé une réputation incontestable dans le football africain. L’ancien milieu de terrain devenu entraîneur a marqué l’histoire du Sénégal en remportant la Coupe d’Afrique des Nations en 2021 avec les Lions de la Teranga, couronnant ainsi une décennie à la tête de la sélection. Son leadership a transformé l’équipe sénégalaise en une puissance continentale respectée. Récompensé par le titre de Meilleur Entraîneur aux Cafawards en 2022, Cissé a quitté son poste en octobre 2023, laissant derrière lui un héritage considérable avant de relever ce nouveau défi libyen.

La Fédération libyenne de football a confirmé mardi l’arrivée d’Aliou Cissé au poste de sélectionneur des Chevaliers de la Méditerranée. Le technicien sénégalais, âgé de 48 ans, s’est engagé pour une période initiale de deux saisons, potentiellement extensible d’une année supplémentaire jusqu’en 2027. Les médias pourront découvrir le nouveau patron de la sélection lors d’une conférence programmée le 13 mars dans la capitale libyenne.

Un défi sportif et culturel de taille

Le football libyen traverse une période difficile depuis plus d’une décennie. L’absence de la sélection à la Coupe d’Afrique des Nations depuis treize ans témoigne de cette traversée du désert. Face à cette situation, les responsables du football libyen ont décidé de faire appel à un tacticien reconnu pour insuffler une nouvelle dynamique.

Les responsabilités attribuées au champion d’Afrique 2021 s’étendent au-delà de l’équipe fanion. Le natif de Ziguinchor devra repérer les jeunes espoirs, encadrer les équipes de jeunes et coordonner le développement des formations U-23 et U-20. Sa priorité demeure toutefois de guider la sélection jusqu’à la CAN 2027.

Le calendrier ne lui offre aucun répit avec deux confrontations capitales en mars pour le compte des qualifications au Mondial 2026. Positionnés au deuxième rang du groupe D, ex æquo avec les Cap-Verdiens et à un point des Camerounais, les Libyens recevront d’abord les Angolais à Benghazi avant de se mesurer aux redoutables Lions Indomptables à l’extérieur.

Le spectre du racisme, obstacle potentiel à la réussite

L’arrivée d’Aliou Cissé en Libye soulève inévitablement la question du racisme, fléau tristement ancré dans certaines parties de la société libyenne. Le pays a été régulièrement pointé du doigt pour des comportements discriminatoires et parfois violents envers les populations noires, notamment les migrants venus d’Afrique noire.

Les incidents racistes ont régulièrement entaché les rencontres sportives en territoire libyen. Plusieurs équipes africaines ont fait l’objet d’agressions lors de leurs déplacements dans le pays. En 2019, les joueurs du club nigérian d’Enyimba avaient dénoncé des actes d’intimidation et des insultes racistes lors de leur match contre Al-Ahly Benghazi. Des incidents similaires ont été rapportés lors de la venue d’équipes sud-africaines et ghanéennes, confrontées à un environnement hostile dépassant le cadre de la simple rivalité sportive.

En compétitions continentales, les formations libyennes ont été sanctionnées à plusieurs reprises pour le comportement de leurs supporters envers les joueurs à la peau noire, y compris des cris de singe et des jets de bananes. Ces manifestations de haine ont forcé la CAF à imposer des amendes et, dans certains cas, des matchs à huis clos aux clubs libyens.

Dans ce contexte particulier, la nomination d’un entraîneur noir à la tête de la sélection nationale représente un choix symbolique fort, mais également un défi sociétal. La capacité de Cissé à exercer sereinement ses fonctions pourrait être mise à l’épreuve par ce climat hostile, malgré son statut de champion d’Afrique et son palmarès impressionnant.

La Fédération libyenne manifeste néanmoins un soutien appuyé envers sa nouvelle recrue, comme l’illustre l’accueil enthousiaste réservé au technicien lors de sa visite préalable en février pour l’inauguration des nouvelles installations sportives de Benghazi. « Nous souhaitons la bienvenue au meilleur entraîneur d’Afrique », peut-on lire sur la page Facebook officielle, témoignant ainsi de l’estime portée au stratège sénégalais.

Le parcours d’Aliou Cissé sur le sol libyen se jouera tant sur le terrain tactique que sur celui des mentalités, face aux éventuelles manifestations discriminatoires. Son vécu et sa personnalité affirmée constitueront des ressources essentielles dans cette aventure qui dépasse largement les simples considérations footballistiques.