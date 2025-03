Maghreb: accélération de l’interconnexion énergétique pour trois mégaprojets agricoles

Photo Unsplash

L’agriculture constitue un pilier essentiel des économies africaines, y compris celles du Maghreb, où elle joue un rôle déterminant dans la sécurité alimentaire et le développement économique. Dans cette dynamique, trois projets agricoles stratégiques nécessitent un raccordement rapide au réseau électrique afin de garantir leur viabilité et leur impact économique. Les autorités algériennes, conscientes des enjeux, intensifient leurs efforts pour accélérer ces interconnexions énergétiques.

Une réunion de coordination a récemment été présidée par Mohamed Arkab, ministre d’État, ministre de l’Énergie, et Youcef Cherfa, ministre de l’Agriculture, afin de faire le point sur l’avancement des opérations de raccordement énergétique dans le sud du pays. Trois projets agricoles majeurs sont concernés : le projet de production de lait « Baladna » à Adrar, une initiative intégrée de culture de céréales, légumineuses et pâtes à Timimoun, ainsi qu’un projet de production de betteraves sucrières dans le sud algérien.

Publicité

L’objectif principal de cette interconnexion est d’assurer une alimentation énergétique stable et fiable, condition essentielle au bon fonctionnement et à la pérennité de ces projets. Le groupe Sonelgaz, en charge du développement des infrastructures énergétiques, poursuit l’extension du réseau d’électricité et de gaz dans ces régions, une démarche visant à renforcer l’investissement agricole tout en réduisant la dépendance du pays aux importations alimentaires.

De son côté, le ministre de l’Agriculture a insisté sur la nécessité d’accélérer ces travaux, soulignant que l’aboutissement de ces interconnexions favoriserait une production locale accrue et contribuerait à la consolidation de la souveraineté alimentaire algérienne. L’engagement des autorités repose ainsi sur une coopération renforcée entre les secteurs de l’énergie et de l’agriculture, afin d’optimiser les délais d’exécution et d’assurer un suivi rigoureux de la mise en œuvre des projets.

Les discussions ont abouti à une décision conjointe d’intensifier les efforts pour finaliser rapidement le raccordement énergétique de ces initiatives agricoles stratégiques. Un cadre de suivi renforcé a été adopté, avec pour ambition d’assurer l’achèvement des travaux dans les délais prévus et d’offrir aux exploitations agricoles les ressources nécessaires à leur bon développement.