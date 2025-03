Maghreb : appel pour baisser les tensions avec la France

Abdelmadjid Tebboune (Photo DR)

Une tribune publiée ce jeudi 13 mars dans Le Monde, signée par de nombreuses personnalités françaises d’origine algérienne ou attachées à l’Algérie, appelle à surmonter la crise actuelle entre les deux pays par la diplomatie et le dialogue. Parmi les signataires figurent l’historien Benjamin Stora, l’avocat Jean-Pierre Mignard, l’économiste El Mouhoub Mouhoud, ainsi que le mathématicien Cédric Villani.

Les auteurs déplorent que « les extrémistes et les polémiques qu’ils alimentent dictent l’agenda et instrumentalisent la relation franco-algérienne à des fins politiques« . Ils reconnaissent l’existence de problèmes objectifs qui impactent les relations entre les deux pays, comme les questions migratoires et le passé colonial. Ils plaident pour que s’instaure un dialogue franc, mais qui se veut à la fois ferme et apaisé, mettant toutefois en garde contre les mensonges que certains médias partagent.

La diaspora comme trait d’union essentiel

La tribune regrette que la diaspora algérienne en France n’ait jamais eu vraiment son mot à dire dans cette relation complexe. Les signataires rappellent que cette diaspora comprend des millions de Français d’origine algérienne ou de Franco-Algériens » assimilés, intégrés et qui travaillent, certains occupant même de hautes fonctions au sein des pouvoirs publics. Les auteurs évoquent également le cas de l’écrivain Boualem Sansal, arrêté en Algérie en novembre dernier, exprimant l’espoir que « le président Abdelmadjid Tebboune fasse un geste d’humanité en le libérant« .

Vers une coopération mutuellement bénéfique

S’ils reconnaissent que les deux pays n’ont fondamentalement pas vraiment besoin de l’un ou de l’autre, les signataires espèrent toutefois qu’un chemin nouveau de coopération soit trouvé, afin que les intérêts respectifs des deux nations soient respectés et mis en avant.

Économie, environnement, innovation, intelligence artificielle, culture et patrimoine sont autant de domaines où une entente est possible. Selon eux, la diaspora a ainsi un rôle important à jouer et peut aider à ce que des accords soient trouvés.