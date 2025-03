Maghreb: augmentation de l’inflation dans ce pays

Le Maroc, pays d’Afrique du Nord, connaît une économie dynamique avec une diversité de secteurs qui alimentent son développement, notamment l’agriculture, l’industrie et les services. Le pays fait face à des défis structurels, mais reste une économie ouverte avec une croissance soutenue ces dernières années. L’inflation, en particulier, est un indicateur clé qui reflète les tendances économiques et affecte directement le pouvoir d’achat des consommateurs.

En février 2025, le Maroc a observé une augmentation notable de son indice des prix à la consommation, avec une hausse de 2,6% par rapport au même mois de l’année précédente. Cette progression a été largement influencée par la montée des prix des produits alimentaires, dont l’indice a bondi de 4,6%. Une telle évolution des prix alimentaires, essentielle dans le budget des ménages marocains, met en lumière les tensions sur l’approvisionnement et la demande intérieure. Parallèlement, les produits non alimentaires ont connu une augmentation de 1,2%, bien que des disparités notables aient été observées dans ce segment. Par exemple, les prix dans le secteur des « Restaurants et hôtels » ont progressé de 3,7%, alors que d’autres domaines, comme le transport, ont enregistré une baisse de 1,7%.

L’inflation sous-jacente, un indicateur important qui exclut les produits volatils comme les produits alimentaires et l’énergie, a également montré une progression, s’élevant à 0,2% par rapport à janvier 2025 et à 2,4% comparativement à février 2024. Cette hausse modérée reflète une tendance générale à la hausse des prix, bien que certaines catégories de produits aient affiché une stabilité relative.

L’analyse de cette évolution de l’inflation au Maroc, sur fond de dynamique interne et externe, met en exergue des éléments clés du processus économique du pays. Cette tendance inflatoire pourrait avoir des répercussions sur la politique monétaire et budgétaire du royaume, influençant ainsi les choix économiques des autorités marocaines dans les mois à venir. Les hausses de prix, particulièrement dans le secteur alimentaire, peuvent en effet avoir un impact sur la consommation et les stratégies d’investissement des acteurs économiques nationaux et internationaux.