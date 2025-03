Maghreb: ce pays alimente la plus grande raffinerie d’Afrique

La plus grande raffinerie d’Afrique, Dangote, basée au Nigeria et dotée d’une capacité impressionnante de 650 000 barils par jour, vient de diversifier ses sources d’approvisionnement en se tournant vers le pétrole algérien. Cette décision stratégique vise à optimiser les coûts d’exploitation de l’infrastructure et à améliorer la flexibilité de son processus de raffinage dans un contexte de marché pétrolier en constante évolution.

Un accord historique a été conclu entre la raffinerie Dangote et Sonatrach, la compagnie nationale algérienne, pour l’achat d’une cargaison d’un million de barils de Sahara Blend, le brut emblématique de l’Algérie, selon le site spécialisé Attaqa. Cette livraison, prévue entre la mi-mars et le 20 mars 2025, constitue la première transaction officielle de pétrole algérien vers cette raffinerie, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives commerciales entre les deux nations africaines.

L’Algérie à la conquête de nouveaux marchés africains

Cette transaction survient à un moment où l’Algérie cherche activement à diversifier ses débouchés commerciaux, particulièrement en Afrique. Confrontée à une diminution de la demande européenne, due notamment à la maintenance de plusieurs raffineries du vieux continent et à l’intensification de la concurrence internationale, Sonatrach a dû adapter sa stratégie d’exportation.

La raffinerie Dangote, qui ambitionne de s’imposer comme un acteur majeur du raffinage en Afrique, mise sur la diversification de ses sources d’approvisionnement. Jusqu’à présent, elle s’appuyait essentiellement sur le pétrole nigérian, qui représentait 87% de ses importations. Depuis le début de l’année 2025, l’installation a traité quotidiennement 420 000 barils, dont 82% de pétroles légers et faiblement soufrés.

Vers un partenariat énergétique durable

Cette première cargaison pourrait marquer le commencement d’une collaboration plus étendue entre Sonatrach et la raffinerie Dangote. Avec son ambition de devenir un hub énergétique régional, le Nigeria pourrait envisager à l’avenir la conclusion de contrats d’approvisionnement à long terme avec l’Algérie, renforçant ainsi les liens économiques entre les deux puissances pétrolières africaines.