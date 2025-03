Maghreb: ce pays vise plus haut dans le tourisme

Photo : DR

Chaque année, le Maroc séduit des millions de visiteurs grâce à la diversité de ses paysages, la richesse de son patrimoine culturel et la qualité de son accueil. Fort de ces atouts, le pays ambitionne de renforcer davantage son attractivité et de se hisser parmi les grandes destinations touristiques mondiales. Pour y parvenir, une stratégie ambitieuse est mise en œuvre, associant investissements conséquents, amélioration des infrastructures et développement des compétences.

En 2024, le Maroc a franchi un seuil historique en enregistrant 17,4 millions de visiteurs, une progression significative de 20 % par rapport à l’année précédente. Cette avancée, qui dépasse de 35 % les chiffres de 2019, témoigne du dynamisme du secteur et de l’efficacité des mesures adoptées. Le pays a ainsi atteint avec deux ans d’avance les objectifs initialement fixés pour 2026, renforçant sa position de leader du tourisme en Afrique.

Lors d’un événement organisé par Finances News Hebdo, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a mis en avant la vision stratégique du Maroc pour les prochaines années. L’objectif est clair : atteindre 26 millions de visiteurs d’ici 2030 et positionner le pays parmi les quinze premières destinations touristiques mondiales. Actuellement, le secteur représente 7 % du PIB national et génère plus de 827 000 emplois directs, dont 25 000 créés en 2023.

Pour soutenir cette ambition, une feuille de route a été déployée en mars 2023 avec une enveloppe de 6 milliards de dirhams. Ce plan va bien au-delà d’une simple relance post-pandémie et repose sur trois piliers : l’augmentation des capacités aériennes de 20 % par an, l’intensification des investissements dans l’hébergement touristique et le renforcement des compétences professionnelles pour garantir des standards de qualité internationaux.

Le financement du secteur a également été consolidé avec un total de 8 milliards de dirhams mobilisés, incluant un plan d’urgence de 2 milliards destiné à atténuer les effets de la crise sanitaire. Cette approche proactive a permis d’anticiper les tendances et d’accélérer la croissance touristique bien avant les prévisions initiales.

L’accueil de la Coupe du monde s’inscrit également dans cette dynamique et constitue un levier stratégique pour accroître la visibilité du Maroc sur la scène internationale. Cet événement majeur devrait renforcer la notoriété du pays et attirer une nouvelle vague de visiteurs séduits par son offre touristique diversifiée.

Grâce à cette vision structurée et aux efforts déployés, le Maroc entend consolider sa position de destination incontournable et confirmer son statut d’acteur clé du tourisme mondial.