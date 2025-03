Maghreb : ce produit alimentaire exempté de droits de douane au Brésil

Photo DR

La gastronomie tunisienne, reconnue pour son savoir-faire ancestral et la qualité de ses produits, vient de marquer un point décisif sur la scène internationale. L’huile d’olive vierge tunisienne bénéficiera désormais d’une exonération totale des droits de douane au Brésil, une décision stratégique qui ouvre la voie à une expansion significative sur ce marché en pleine croissance.

À compter du 14 mars 2025, les importations d’huile d’olive vierge tunisienne au Brésil ne seront plus soumises aux taxes douanières, celles-ci passant de 9 % à 0 %. Cette mesure, annoncée par les autorités brésiliennes, représente une opportunité majeure pour les producteurs tunisiens, qui pourront ainsi proposer leurs produits à des prix plus compétitifs et accroître leur part de marché dans le pays sud-américain.

Le Brésil, qui a importé près de 250 000 tonnes d’huile d’olive en 2024 pour une valeur totale de 695 millions de dollars, constitue un débouché attractif pour l’oléiculture tunisienne. Cette levée des barrières tarifaires renforce ainsi la position de la Tunisie sur un marché où la consommation d’huile d’olive est en constante augmentation. Ce succès s’inscrit dans une stratégie plus large visant à dynamiser les exportations du secteur oléicole tunisien.

Déjà reconnu pour la qualité exceptionnelle de son huile d’olive, le pays bénéficie d’une demande croissante à l’international, notamment en raison de la transition des consommateurs vers des produits plus sains et naturels. Avec cette nouvelle donne, la Tunisie peut renforcer sa compétitivité face à d’autres grands producteurs méditerranéens comme l’Espagne, l’Italie et la Grèce. L’absence de droits de douane lui permet de proposer des prix plus attractifs tout en maintenant des marges bénéficiaires favorables aux producteurs locaux.

L’excellence de l’huile d’olive tunisienne n’est plus à prouver. Primée à plusieurs reprises lors de concours internationaux, elle se distingue par ses saveurs subtiles, son processus de fabrication respectueux des traditions et ses bienfaits nutritionnels. L’exonération douanière accordée par le Brésil est ainsi une reconnaissance implicite de la qualité du produit tunisien, qui s’impose comme une référence mondiale.