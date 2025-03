Maghreb: crash d’un avion militaire, un décès signalé

Abdelmadjid Tebboune (Photo DR)

Une nouvelle tragique a frappé l’Armée nationale populaire algérienne ce mercredi 19 mars 2025. Un avion militaire de combat s’est écrasé près de la région d’Aoulef dans la wilaya d’Adrar, située dans la 3e région militaire, entraînant la mort d’un officier supérieur.

Selon le communiqué officiel publié par le ministère de la Défense sur sa page Facebook, l’accident s’est produit lors d’une mission d’entraînement programmée. Des témoins ont rapporté que l’appareil s’est écrasé à quelques kilomètres à l’Est du village de Timekten, tandis que le second membre de l’équipage a réussi à s’éjecter.

La victime de ce tragique accident a été identifiée comme étant le Lieutenant Colonel Bekkouche Nasr. Il est à noter qu’il s’agit du deuxième crash de Su-30 en Algérie, après celui survenu le 27 janvier 2020 à Oum El-Bouaghi qui avait également fait deux victimes. Cette perte douloureuse a suscité une vague d’émotion au sein des forces armées et des plus hautes instances du pays.

Réactions des autorités militaires et enquête en cours

Suite à cet événement tragique, le Général d’Armée Said Changriha, ministre Délégué du ministre de la Défense et chef d’état-major, a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt au nom de tous les employés de l’ANP. Dans son message de condoléances, il a prié Dieu d’accorder sa sainte miséricorde au Lieutenant Colonel Bekkouche Nasr, rappelant que « À Dieu nous appartenons, et à lui nous retournons« . Par ailleurs, le Général Changriha a immédiatement ordonné l’ouverture d’une enquête approfondie afin de déterminer les causes exactes de cet accident.

Le président Tebboune s’exprime à ce sujet

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en sa qualité de Chef suprême des Forces armées et ministre de la Défense nationale, s’est également exprimé suite à cette tragédie. Il a adressé ses sincères condoléances tant à l’Armée nationale populaire qu’à la famille endeuillée du pilote. Dans son message, le président a assuré les proches du défunt de sa profonde compassion, priant « Allah Tout-Puissant d’entourer le Lieutenant Colonel Bekkouche Nasr de Sa sainte miséricorde« .