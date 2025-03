Maghreb : des commerçants dupés par des fournisseurs chinois

Photo d'illustration (Associated Press)

Les transactions commerciales à l’international comportent parfois des risques inattendus. Des importateurs marocains en ont récemment fait l’amère expérience en traitant avec des fournisseurs chinois peu scrupuleux. Trompés sur la qualité et les caractéristiques des marchandises commandées, ils se retrouvent face à une situation complexe, nécessitant l’intervention des autorités compétentes.

Selon des informations rapportées par Hespress, les importateurs, ayant constaté d’importantes divergences entre les produits livrés et ceux commandés, ont entrepris des démarches pour localiser les sites de production des fournisseurs incriminés. Avec l’aide d’intermédiaires basés en Chine, ils ont pu constater que les marchandises livrées présentaient des écarts notables en termes de dimensions et de qualité des matériaux utilisés. Ce constat a renforcé leurs soupçons quant à une escroquerie orchestrée.

Confrontés à cette situation, les commerçants marocains ont saisi l’Office des changes, l’Administration des douanes et les institutions bancaires afin d’explorer les possibilités de recouvrement des sommes engagées. Ces démarches visent à obtenir réparation et à limiter les pertes subies dans cette affaire qui ne concerne pas uniquement des opérateurs marocains. D’après les services douaniers chinois, ces entreprises avaient déjà été visées par plusieurs plaintes similaires. Des importateurs jordaniens et palestiniens auraient également été victimes de pratiques frauduleuses de la part des mêmes fournisseurs.

Face à la recrudescence de ce type d’escroqueries, les autorités marocaines ont pris des mesures préventives. Une liste recensant des sociétés chinoises suspectes a été établie, permettant d’alerter les importateurs potentiels sur les risques liés à certaines transactions. Ces entreprises sont accusées de délivrer de fausses factures, une pratique qui complexifie davantage la traçabilité des opérations et le recours à la justice en cas de litige.

Cet épisode souligne l’importance de la vigilance dans les échanges commerciaux internationaux. Vérifier la fiabilité des fournisseurs, recourir à des mécanismes de contrôle rigoureux et s’appuyer sur des réseaux de confiance apparaissent comme des stratégies essentielles pour minimiser les risques liés aux transactions avec des partenaires étrangers.