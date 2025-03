Maghreb: des missiles israéliens testés avec succès

Armée marocaine (DR)

Dans un contexte international marqué par des tensions croissantes, le Maroc poursuit activement le renforcement de ses capacités militaires. Récemment, les Forces armées royales (FAR) ont mené avec succès des essais de missiles israéliens PULS dans les provinces sahariennes, comme l’a confirmé une source sécuritaire marocaine à Yabiladi.

Ces systèmes de missiles, développés par Elbit Systems et capables d’atteindre une portée impressionnante de 300 kilomètres, ont été présentés dans une vidéo diffusée par la partie israélienne le 20 mars dernier. Cette collaboration s’inscrit dans le cadre d’une commande significative passée en juillet 2023, lorsque le Maroc a acquis un lot de systèmes de lancement de missiles PULS (Precise and Universal Launching Systems) pour un montant de 150 millions de dollars.

Rapprochement stratégique après des années de vide diplomatique

La normalisation des relations entre le Maroc et Israël, formalisée en décembre 2020, a ouvert la voie à une coopération militaire substantielle. L’accord de coopération militaire signé en novembre 2021 à Rabat témoigne de ce nouveau partenariat stratégique après des décennies de relations officieuses. Ce rapprochement permet au royaume chérifien d’accéder à des technologies militaires avancées israéliennes, reconnues mondialement pour leur efficacité et leur innovation.

Cette évolution s’inscrit dans un environnement régional complexe où le Maroc cherche à affirmer sa position géostratégique, notamment dans le dossier du Sahara occidental. La modernisation de l’arsenal militaire marocain reflète une volonté de dissuasion face aux défis sécuritaires régionaux et aux rivalités avec d’autres puissances comme l’Algérie, qui a également renforcé ses capacités militaires ces dernières années.

Vers une nouvelle doctrine de défense nationale

Dans ce paysage de tensions internationales accrues, le Maroc, comme de nombreux pays, revoit sa stratégie de défense pour s’adapter aux nouvelles menaces. Cette diversification des partenariats militaires, au-delà des fournisseurs traditionnels européens et américains, illustre la recherche d’autonomie stratégique dans un monde de plus en plus multipolaire.