Maghreb-Europe : 30 000 tonnes de plaques d’acier exportées vers ce marché

Photo : DR

Le Maghreb possède des liens assez fort avec l’Europe. Des pays comme l’Algérie ont des échanges commerciaux conséquents avec divers pays européens. En effet, l’Algérie est un partenaire économique de choix pour le vieux continent. Le pays maghrébin renforce sa présence sur le marché international grâce à une nouvelle réussite dans le secteur sidérurgique.

En effet, le complexe sidérurgique Tosyali Algérie, situé à Bethioua, près d’Oran, a récemment annoncé l’exportation de 30 000 tonnes de plaques d’acier vers l’Italie. La transaction est estimée à 16 millions de dollars. Cette exportation témoigne non seulement du savoir-faire de l’industrie sidérurgique algérienne mais aussi de la solidité des liens commerciaux entre l’Algérie et l’Italie. Le complexe Tosyali Algérie, acteur majeur du secteur sidérurgique en Algérie, poursuit son expansion à l’international, notamment vers l’Italie, l’un des principaux partenaires commerciaux européens du pays.

Publicité

Cette exportation de plaques d’acier représente une étape importante pour l’industrie algérienne, qui connaît une croissance soutenue ces dernières années, renforcée par des investissements dans la modernisation des infrastructures et des technologies de production. Le directeur du commerce extérieur de Tosyali Algérie a précisé que cette expédition constitue une première phase dans un projet plus vaste, visant à accroître significativement les exportations de produits sidérurgiques vers l’Italie et d’autres marchés européens.

Le complexe entend ainsi renforcer sa position sur le marché international et accroître sa compétitivité face aux grands producteurs mondiaux d’acier. Les prévisions de Tosyali Algérie sont particulièrement optimistes. Selon les estimations, la valeur totale des exportations de tôles et de plaques d’acier devrait atteindre 200 millions de dollars d’ici la fin du premier trimestre 2025. Un objectif ambitieux qui témoigne de la dynamique de croissance du secteur, soutenue par les efforts de diversification économique du pays.

L’Algérie, riche en ressources naturelles, notamment en minerais de fer, est bien positionnée pour développer son secteur sidérurgique. Le pays a mis en place des réformes et des incitations à l’exportation pour soutenir ses industries locales et réduire sa dépendance aux importations. L’exportation de plaques d’acier vers l’Italie s’inscrit donc dans cette stratégie de diversification des échanges commerciaux et de renforcement de l’industrie locale.