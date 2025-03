Maghreb : la France va mener des exercices militaires avec cet allié

Armée marocaine (DR)

La France et le Maroc renforcent leur coopération militaire avec l’organisation de l’exercice « Chergui 2025 » prévu pour septembre prochain. Cette initiative stratégique, dont les préparatifs sont déjà en cours, rassemble des représentants des forces armées françaises et marocaines autour d’un objectif commun : améliorer leur coordination opérationnelle face aux menaces terroristes dans la région sahélienne.

Selon les informations rapportées par La Razón, plusieurs réunions préparatoires ont déjà eu lieu entre les deux nations, aboutissant au choix des zones d’entraînement « Rahmatullah » et « Ardo » à Rashidiyah comme théâtres des opérations. Les manœuvres militaires, prévues pour le 22 septembre 2025, mobiliseront des unités terrestres et aériennes des deux pays.

Ces exercices conjoints visent à créer une synergie opérationnelle et favoriser un échange d’expertise précieux entre les forces armées françaises et marocaines, renforçant ainsi leur capacité d’intervention commune dans un contexte régional complexe.

Méthodologie et déroulement des Opérations

L’exercice « Chergui 2025 » se déroulera selon une approche méthodique en deux phases distinctes. La première phase, désignée CPX (Exercice de leadership et de simulation), sera centrée sur les opérations de commandement. Les participants seront confrontés à des simulations tactiques visant à affiner leurs compétences décisionnelles et leurs capacités de planification stratégique dans des situations critiques.

La seconde phase, nommée LIVEX (Exercices pratiques), transportera les forces armées dans un environnement opérationnel réel. Cette immersion permettra d’évaluer concrètement le niveau de préparation au combat des troupes et d’optimiser la coordination entre les différentes unités françaises et marocaines.

Implications stratégiques pour la sécurité régionale

« Chergui 2025 » représente un engagement tangible des deux nations à développer une réponse coordonnée et efficace contre la menace du terrorisme djihadiste qui déstabilise le Sahel. Cette collaboration exemplaire illustre la volonté commune de protéger non seulement leurs intérêts nationaux respectifs, mais également de contribuer à la stabilité régionale dans un contexte géopolitique particulièrement sensible.