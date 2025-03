Maghreb : les travaux d’un projet de métro bientôt lancés ?

Photo d'illustration: Unsplash

La Tunisie accélère la cadence dans le développement de son réseau ferroviaire, avec un accent particulier sur le lancement du métro de Sfax, un projet d’envergure qui devrait moderniser la mobilité urbaine dans la deuxième ville du pays. Après plusieurs années de planification, les autorités mettent désormais les bouchées doubles pour concrétiser cette initiative cruciale.

Dans un récent communiqué, le ministère du Transport a tenu à rassurer sur l’avancement du projet, précisant que la Banque africaine de développement (BAD) demeure un partenaire clé du financement, en coordination avec le ministère de l’Économie et de la Planification. Cette collaboration témoigne de la volonté de la Tunisie d’attirer des financements internationaux pour soutenir ses infrastructures de transport durable.

Publicité

L’objectif est clair : lancer la première phase du métro dans les plus brefs délais afin d’améliorer la qualité des déplacements à Sfax. Cette initiative répond aux attentes croissantes des habitants en quête de solutions de transport modernes, rapides et respectueuses des normes internationales.

Avec une croissance démographique soutenue et une urbanisation rapide, Sfax souffre d’un réseau de transport en commun insuffisant pour répondre aux besoins de sa population. Le métro léger représente ainsi une réponse stratégique pour désengorger la circulation, réduire la pollution et dynamiser l’économie locale en favorisant une mobilité plus fluide et plus efficace.

La modernisation des infrastructures de transport dans la région s’inscrit également dans une vision plus large de développement durable. Le gouvernement tunisien ambitionne de faire de Sfax un modèle de ville intelligente, où les transports publics occupent une place centrale dans l’aménagement urbain.

Au-delà des aspects techniques et financiers, le projet du métro de Sfax revêt une dimension socio-économique majeure. Il devrait générer des centaines d’emplois durant la phase de construction et d’exploitation, tout en stimulant l’activité économique locale grâce à une meilleure connectivité entre les quartiers et les pôles économiques de la ville.

Publicité

De plus, la mise en place d’un réseau de transport moderne devrait renforcer l’attractivité de Sfax, aussi bien pour les investisseurs nationaux qu’internationaux. L’amélioration des infrastructures de transport est en effet un facteur déterminant pour le développement du commerce, du tourisme et de l’industrie dans cette région stratégique de la Tunisie.