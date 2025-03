Maghreb: percée de certains produits sur le marché français

Photo : DR

Les produits agricoles occupent une place essentielle dans les marchés à travers le monde. Appréciés pour leur fraîcheur et leur diversité, ils répondent aux besoins des consommateurs tout en stimulant les échanges commerciaux. Dans ce contexte, les fruits et légumes marocains connaissent une expansion notable sur le marché français, profitant d’un climat propice à leur culture et d’une logistique efficace pour assurer leur exportation.

Les importations françaises de framboises, de myrtilles et de tomates en provenance du Maroc n’ont cessé de croître ces dernières années. Selon l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), cette tendance s’inscrit dans une évolution plus large du commerce agroalimentaire. En vingt ans, la France a vu ses importations de fruits augmenter de 25 %, tandis que ses exportations ont été réduites de moitié. Pour les fruits tempérés produits localement, notamment dans le sud du pays, cette situation a creusé le déficit commercial, mettant sous pression les producteurs français.

Les légumes connaissent une dynamique similaire. Les importations de légumes frais ont progressé de 30 % en vingt ans, avec des exportations en hausse de 26 %, mais le bilan reste légèrement déficitaire. Dans ce contexte, les tomates marocaines dominent largement le marché français, représentant à elles seules 76 % des importations. Cette forte présence s’explique par des coûts de production plus bas au Maroc, notamment en raison de la main-d’œuvre moins onéreuse, un facteur déterminant dans la compétitivité du secteur.

Parallèlement, d’autres pays alimentent le marché français en produits spécifiques. L’Espagne est un fournisseur majeur d’abricots et de pêches, tandis que les fruits tropicaux et les agrumes proviennent principalement de la Côte d’Ivoire, de la Colombie et de l’Équateur, la France ne disposant pas du climat nécessaire à leur production.

Face à cette réalité, les producteurs français expriment des inquiétudes quant à leur capacité à rivaliser avec ces importations massives. Certains appellent les autorités à réagir pour soutenir la production locale et préserver leurs parts de marché. Toutefois, la demande des consommateurs et les impératifs économiques continuent de dicter l’évolution des échanges agroalimentaires, confirmant la place grandissante des produits marocains sur les tables françaises.