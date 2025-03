Maghreb : plus de 10 000 kg de viande impropre à la consommation saisis

Photo : DR

La qualité de la viande commercialisée reste une préoccupation majeure pour les autorités sanitaires. Afin de garantir la sécurité des consommateurs, des dispositifs de contrôle sont mis en place pour identifier et retirer du marché les produits impropres à la consommation. À Alger, une opération récente a conduit à la saisie de 115 quintaux de viande rouge, soit environ 11 500 kg, jugés impropres à la consommation.

L’intervention s’est déroulée dans un abattoir clandestin situé à Bir Mourad Rais, dans la wilaya d’Alger. Lors de la perquisition, les enquêteurs ont constaté des conditions d’hygiène déplorables, compromettant la salubrité des produits entreposés. Les contrôles effectués ont permis de mettre en évidence la présence de viande avariée et d’abats en mauvais état, stockés dans des chambres froides non conformes.

L’enquête a révélé que cette marchandise avait été transportée illégalement depuis le sud du pays. Les autorités ont ainsi procédé à la destruction totale de la viande saisie et à la fermeture immédiate de l’établissement. Par ailleurs, le propriétaire de l’abattoir, les commerçants impliqués dans la location des chambres froides ainsi que le vétérinaire chargé du contrôle sanitaire sont désormais sous le coup de poursuites judiciaires.

Cette opération s’inscrit dans une démarche plus large visant à renforcer la surveillance du secteur de la viande et à lutter contre les pratiques illicites mettant en danger la santé publique. Les autorités appellent à une vigilance accrue et encouragent les citoyens à signaler toute activité suspecte en lien avec la commercialisation de produits alimentaires.