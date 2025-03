Maghreb: relance des exportations de pétrole vers un pays européen

Photo de Bernardo Ferrari sur Unsplash

Les exportations d’énergie jouent un rôle essentiel dans l’économie des pays producteurs, représentant souvent une source de revenus majeure. Pour l’Algérie, un pays reconnu comme exportateur de pétrole, ces exportations sont au cœur de sa stratégie économique. Après plusieurs années de rupture dans ses échanges avec certains pays européens, l’Algérie a effectué sa première livraison de pétrole brut à l’Irlande en février 2025, marquant ainsi un tournant après une absence de sept ans.

Cet événement s’inscrit dans un contexte de relance des exportations énergétiques pour le pays nord-africain, qui connaît une dynamique positive ces derniers mois. En février 2025, les exportations de pétrole brut algérien ont enregistré une hausse notable, avec environ 445 000 barils par jour expédiés, soit une augmentation de 31 % par rapport au mois précédent. Cette reprise intervient après un mois de janvier particulièrement faible, le plus bas depuis plus de deux ans, et témoigne de la résilience du secteur pétrolier algérien.

La livraison à l’Irlande, bien que modeste en volume, revêt un caractère symbolique, car elle marque le retour de l’Algérie sur le marché irlandais après près de sept ans d’absence. Cette opération s’inscrit dans une tendance générale de diversification des marchés d’exportation. En parallèle, les exportations vers l’Europe ont également augmenté, atteignant 348 000 barils par jour en février, soit une hausse de 26 % par rapport à janvier. Ce regain d’activité reflète non seulement une volonté de renouveler les partenariats traditionnels, mais aussi d’explorer de nouveaux débouchés à travers l’exportation vers des pays comme la Corée du Sud et d’autres marchés asiatiques.

Cette évolution témoigne d’une stratégie bien définie de diversification des marchés. En effet, la part de l’Asie dans les exportations algériennes a considérablement augmenté, avec une hausse spectaculaire de 86 % en février 2025. De nouveaux marchés émergent ainsi comme des relais de croissance pour les exportations pétrolières algériennes, contribuant à une croissance régulière de la production et des livraisons à l’international.

Avec des résultats encourageants pour 2024, année où les exportations ont augmenté de 7 % par rapport à 2023, l’Algérie semble bien positionnée pour renforcer sa place sur le marché mondial du pétrole. La reprise des livraisons vers des pays comme l’Irlande, ainsi que l’essor des expéditions vers l’Asie, suggèrent que le pays pourrait développer davantage ses relations commerciales en Europe, une région où la demande en énergie reste soutenue.