Maghreb: un groupe américain précise ses projets industriels

L’Algérie poursuit sa modernisation en attirant de nouveaux investisseurs étrangers, contribuant ainsi au développement de secteurs stratégiques. Parmi eux, le groupe américain Austroid s’intéresse particulièrement au marché algérien et ambitionne d’y concrétiser des projets industriels majeurs.

À l’issue d’une visite en Algérie, les dirigeants d’Austroid ont détaillé les grandes lignes de leur programme d’investissement, couvrant deux secteurs complémentaires. Le premier axe concerne l’exploitation et la transformation du lithium, un minerai stratégique dans le stockage d’énergie et la fabrication de batteries LFP (phosphate, fer, lithium). L’Algérie, qui dispose de gisements encore sous-exploités, pourrait ainsi voir émerger une industrie locale du lithium, conformément aux orientations des autorités visant à favoriser la transformation sur place avant toute exploitation. Austroid a affiché son engagement à implanter un projet industriel intégré dans ce domaine, marquant ainsi une avancée significative pour cette filière encore embryonnaire dans le pays.

En parallèle, le groupe américain prévoit un projet de fabrication de bus à moteur hybride via sa filiale ENC, en partenariat avec un acteur local. Cette initiative s’inscrit dans une volonté d’industrialisation accrue et de transition énergétique. La rencontre entre les responsables d’Austroid et le ministre de l’Industrie, Sifi Ghrieb, ainsi que le Directeur Général de l’Agence algérienne de la promotion des investissements (AAPI), a permis d’évoquer les différentes étapes de mise en œuvre de ces projets. Le ministre a insisté sur la nécessité d’accélérer les démarches administratives et a rappelé l’importance de l’intégration d’une main-d’œuvre locale qualifiée dans la mise en œuvre de ces investissements.

Austroid, déjà présent sur d’autres marchés comme les États-Unis, le Brésil, l’Argentine et le Canada, voit en l’Algérie un terrain propice à son expansion industrielle. Le développement de la filière lithium et la production de bus hybrides s’inscrivent dans une dynamique plus large de diversification de l’économie algérienne et de renforcement de son industrie. Ces projets pourraient également encourager d’autres investisseurs à s’intéresser aux opportunités offertes par le pays, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables et des industries de transformation.