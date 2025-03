Maghreb: un groupe chinois automobile accélère son expansion sur un marché

© Pixabay

Le Maghreb demeure une région stratégique pour les investisseurs internationaux, attirant un nombre croissant d’acteurs économiques. Parmi eux, un groupe chinois renforce sa présence au Maroc avec un projet ambitieux. Era Motors, constructeur automobile chinois, prévoit de consolider son implantation en ouvrant quinze points de vente et de service à travers le pays d’ici 2026. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique d’expansion visant à répondre aux besoins du marché marocain tout en participant au développement du secteur automobile local.

Lors d’un événement organisé à Casablanca, Era Motors a présenté une gamme de véhicules adaptés aux exigences du marché marocain. Parmi les modèles dévoilés figurent le micro-camion T5e, le petit camion L5e ainsi que les poids légers L5n et L5. Ces véhicules, conçus pour le transport et la logistique, visent à renforcer l’accessibilité à des solutions adaptées aux professionnels marocains. En complément, l’entreprise met en place une infrastructure de service après-vente pour assurer un suivi technique efficace.

L’annonce de cette expansion a rassemblé plusieurs personnalités influentes, dont l’ambassadeur de Chine au Maroc, M. Li Changlin, et le directeur général des opérations internationales d’Era Motors, M. Dong Yongsheng. Lors de son intervention, le diplomate a souligné l’importance croissante des relations économiques sino-marocaines, marquées par un intérêt grandissant pour l’industrie automobile.

Au-delà de la simple commercialisation de véhicules, Era Motors ambitionne de structurer un réseau commercial dense à travers le Maroc. En plus de l’ouverture des quinze points de vente, un centre de distribution de pièces détachées sera mis en place afin d’optimiser les délais d’approvisionnement et d’améliorer la qualité du service après-vente. Selon M. Lionel, directeur général de BM MAROC, partenaire local de la marque, cette initiative devrait contribuer à moderniser le transport routier marocain en renforçant la fiabilité et l’accessibilité des véhicules utilitaires.

Cette implantation s’inscrit dans un cadre plus large d’intégration industrielle entre le Maroc et la Chine. En 2026, Era Motors prévoit d’introduire un camion léger entièrement électrique et de lancer un programme d’assemblage en kit (CKD) sur le territoire marocain. En favorisant une production locale, l’entreprise vise à réduire les coûts et à créer un écosystème industriel capable de positionner le Maroc comme un centre régional pour la fabrication et la distribution de véhicules utilitaires.

L’expansion d’Era Motors illustre également la volonté marocaine de renforcer son rôle en tant que plateforme industrielle et logistique en Afrique. Grâce à des infrastructures modernes et une connectivité régionale performante, le pays attire des investissements stratégiques, notamment dans des secteurs à forte valeur ajoutée. En s’appuyant sur une offre de service de proximité et une intégration accrue de la production, Era Motors entend s’ancrer durablement dans l’économie marocaine et renforcer les liens commerciaux entre la Chine et le Maroc.