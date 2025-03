Maghreb: un groupe hôtelier espagnol modernise ses infrastructures

Photo d'illustration (Unsplash)

La Coupe du monde 2030 approche à grands pas, incitant les pays hôtes à accélérer la mise à niveau de leurs infrastructures. Le Maroc, coorganisateur de l’événement, intensifie les efforts pour moderniser ses équipements, notamment dans le secteur hôtelier. Parmi les initiatives en cours, le groupe hôtelier espagnol Barceló déploie une stratégie ambitieuse pour renforcer sa présence dans le pays.

Déjà implanté au Maroc depuis 2006, Barceló y exploite six établissements et a investi plus de 150 millions d’euros dans le développement de son parc hôtelier. Dans cette dynamique, le groupe prévoit d’augmenter la capacité de ses unités à Casablanca, portant le nombre de chambres à 600. L’hôtel Farah, figure emblématique de l’hôtellerie locale, fera l’objet d’une rénovation complète sur une période d’un an. Ces investissements s’inscrivent dans la volonté du groupe d’accompagner la montée en gamme du secteur touristique marocain en amont de l’événement mondial.

Le projet s’intègre également dans un contexte plus large de modernisation des infrastructures du pays. La mise en service de la ligne à grande vitesse reliant Marrakech à Agadir, la construction du Grand Stade Hassan II à Benslimane, ainsi que l’amélioration des réseaux routiers visent à renforcer la connectivité avec Casablanca, ville stratégique pour le tourisme et l’accueil des visiteurs attendus pour la Coupe du monde.

Enrique Acrich Ecker, directeur régional de Barceló, souligne que le Maroc est désormais le principal marché d’investissement du groupe en dehors de l’Espagne. Cette expansion témoigne de la confiance de Barceló dans le potentiel du pays et de son attractivité croissante sur la scène touristique internationale. La modernisation des infrastructures et l’essor du secteur hôtelier constituent ainsi des leviers majeurs pour positionner le Maroc comme une destination de référence lors de l’événement planétaire et au-delà.