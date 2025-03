Maghreb: un groupe hôtelier veut renforcer sa présence dans un pays

Photo d'illustration (Unsplash)

Le Maghreb, région dynamique et en pleine mutation, attire de plus en plus l’attention des investisseurs internationaux. Grâce à sa position stratégique entre l’Europe et l’Afrique, son essor économique et son secteur touristique en expansion, il se révèle être une destination de choix pour de nombreux acteurs économiques. Les infrastructures modernes et les initiatives visant à améliorer l’environnement des affaires renforcent cet attrait. C’est dans ce contexte que l’industrie hôtelière s’adapte aux nouvelles tendances et aux attentes d’une clientèle diversifiée. Un grand groupe hôtelier prévoit ainsi d’élargir son implantation au Maroc.

Hyatt a récemment annoncé son intention d’accroître sa présence en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) en inaugurant 20 nouveaux établissements au cours des trois prochaines années. Parmi les destinations privilégiées figure le Maroc, un marché stratégique pour le groupe américain. Selon Manuel Melenchon, l’un des responsables régionaux de Hyatt, cette expansion vise à renforcer l’offre d’hébergement dans des destinations jugées attractives pour la clientèle française, notamment l’Albanie, la Bulgarie, la Grèce, la Croatie et le Portugal.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de croissance qui augmentera de 20 % le nombre de chambres sous l’enseigne Hyatt dans la région EMEA. Une part importante de ce développement repose sur la gamme tout compris « Hyatt Inclusive », qui compte déjà 155 hôtels à travers le monde et représente un segment clé de l’entreprise. Ce modèle, bien que largement implanté à l’international, n’a pas encore trouvé sa place en France, où le groupe explore les opportunités pour une future implantation.

Au-delà de l’expansion géographique, Hyatt adapte également sa stratégie aux nouvelles attentes des voyageurs. L’accent est mis sur les courts séjours et le tourisme de proximité, avec un ciblage élargi au-delà des touristes américains habituels. L’objectif est de capter une clientèle locale et européenne, notamment dans des villes secondaires qui gagnent en attractivité.

Avec un bénéfice net de 1,29 milliard de dollars en 2024, Hyatt aborde 2025 avec optimisme. L’entreprise, qui gère actuellement 1 400 hôtels répartis dans 79 pays, mise sur une croissance soutenue et une diversification accrue de son offre. En renforçant son implantation au Maroc et dans d’autres destinations stratégiques, le groupe confirme sa volonté d’accompagner l’évolution des tendances touristiques et de répondre aux attentes d’un marché en constante transformation.