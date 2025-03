Maghreb: un groupe russe veut s’implanter dans un pays

Camion à trois essieux KamAZ-6345. Photo : DR

Le Maghreb continue d’attirer l’attention des grandes puissances économiques, suscitant un intérêt croissant de la part des industriels étrangers. Parmi eux, un acteur majeur de la construction de camions lourds en Russie envisage d’étendre sa présence dans la région. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de conquête de nouveaux marchés en Afrique, où la demande pour les véhicules de transport spécialisés ne cesse de croître.

Le constructeur russe Kamaz, spécialisé dans la fabrication de poids lourds, manifeste depuis plusieurs années son intérêt pour le marché marocain. Cette ambition a récemment été réaffirmée par le service de presse de l’entreprise, relayé par l’agence de presse russe TASS. Kamaz, déjà implanté dans plusieurs pays africains, cherche ainsi à renforcer sa présence sur le continent et voit dans le Maroc une opportunité stratégique.

Publicité

Ce n’est pas la première fois que l’entreprise russe envisage d’investir dans le royaume. Par le passé, des sources médiatiques, notamment le journal russe Izvestia, avaient déjà souligné l’intérêt des grands constructeurs automobiles russes, dont Kamaz, pour le marché marocain. Plusieurs raisons expliquent cette attractivité. Le Maroc s’est imposé comme un hub industriel majeur en Afrique et dans le monde arabe, accueillant des sites de production de constructeurs internationaux tels que Renault, Peugeot et Stellantis. Son climat des affaires favorable, soutenu par des infrastructures modernes et des politiques incitatives, renforce son positionnement en tant que destination privilégiée pour les investisseurs du secteur automobile.

Toutefois, l’implantation de Kamaz au Maroc pourrait se heurter à certains défis. Le marché des poids lourds y est déjà fortement concurrentiel, avec la présence de marques européennes et asiatiques bien établies et bénéficiant de partenariats solides avec les autorités locales. De plus, des considérations politiques et diplomatiques entrent en jeu. Les liens économiques et commerciaux étroits entre le Maroc et l’Union européenne, dans un contexte marqué par les sanctions occidentales contre la Russie, pourraient représenter un obstacle supplémentaire pour l’entreprise russe.

Malgré ces défis, Kamaz semble déterminé à poursuivre son projet d’expansion vers le Maroc. L’évolution des relations économiques internationales et les dynamiques du marché marocain détermineront la faisabilité de cette ambition et la place que pourrait occuper le constructeur russe dans le paysage industriel du pays.