Maghreb: un nouveau barrage pour sécuriser l’approvisionnement en eau

Un nouvel ouvrage hydraulique verra bientôt le jour dans la commune de Samgat, marquant une avancée significative pour la gestion des ressources en eau de la région. La construction du barrage Sidi Saleh a été officiellement lancée en présence du ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka. Ce projet, financé à hauteur de 54 millions de dirhams, s’inscrit dans le cadre du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Irrigation (PNAEPI) 2020-2027.

Ce barrage, dont la retenue s’étendra sur 18 hectares, a pour vocation de renforcer l’approvisionnement en eau potable et d’irrigation, tout en contribuant à la recharge des nappes phréatiques. Son élaboration repose sur un partenariat entre plusieurs acteurs institutionnels, notamment le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Équipement et de l’Eau, la Wilaya de la région Béni Mellal-Khénifra et le Conseil régional.

L’importance de cet ouvrage réside également dans sa capacité à prévenir les inondations, un enjeu majeur pour la région. Nizar Baraka a souligné que ce projet participe à une vision plus large de sécurisation des ressources hydriques et de développement agricole. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus vaste visant à optimiser la gestion de l’eau à l’échelle du bassin de l’Oum Er-Rbia.

En parallèle à ce projet, d’autres infrastructures hydrauliques sont en cours de planification ou de réalisation. Parmi elles, deux grands barrages sont prévus : l’un sur l’Oued Lakhdar, avec une capacité de 150 millions de mètres cubes, et celui de Tagzirt, conçu pour stocker 86 millions de mètres cubes. Ces aménagements s’intègrent dans une stratégie de renforcement des capacités hydriques nationales, visant une augmentation de 400 à 500 millions de mètres cubes par an.

La modernisation des infrastructures routières figure également parmi les priorités du ministère. En marge de la cérémonie, Nizar Baraka a inspecté l’avancement du projet de réhabilitation de la route nationale N°25, qui relie Oued Zem à Fkih Ben Salah sur 40 km. Ce chantier, doté d’un budget de 107 millions de dirhams, vise à fluidifier le trafic, réduire les risques d’inondation et renforcer l’attractivité économique de la région.

Par ailleurs, un autre projet structurant a été lancé avec la reconstruction d’un ouvrage d’art sur l’Oued Oum Er-Rbia, situé sur la route provinciale 3210. Avec un investissement de 13 millions de dirhams, cette infrastructure a pour objectif d’éliminer les points de coupure et d’assurer une meilleure accessibilité aux habitants. Elle contribuera ainsi à améliorer les services de base et à prévenir les interruptions de circulation causées par les crues.