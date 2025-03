Maghreb: un pays veut s’imposer comme leader militaire en Afrique avec des F-35

Photo d'illustration : DR

Le Royaume chérifien s’apprête à recevoir cette année un premier lot des 32 chasseurs F-35 commandés aux États-Unis. Cette acquisition historique, évaluée à 17 milliards de dollars, représente un tournant stratégique pour les forces armées marocaines. Selon des sources bien informées, le Congrès américain, actuellement sous contrôle républicain, devrait approuver dans les semaines à venir ce plan de vente d’un escadron complet d’appareils considérés comme les plus avancés technologiquement sur le marché international.

Cette modernisation de la flotte aérienne marocaine s’inscrit directement dans les orientations royales visant à renforcer les capacités opérationnelles des Forces Armées Royales. L’objectif affiché est de contribuer efficacement à la stabilité régionale, notamment dans le cadre des accords d’Abraham qui ont rapproché le Maroc, les États-Unis et Israël. L’acquisition de ces appareils dernière génération positionnera le Royaume comme un acteur clé de la sécurité au Maghreb et plus largement en Afrique.

Les caractéristiques techniques du F-35 en font un atout stratégique majeur. Cet aéronef furtif dispose de capacités de détection avancées grâce à sa technologie laser de haute précision, lui permettant d’identifier des cibles tant au sol que dans les airs avec une efficacité remarquable. Sa polyvalence est renforcée par sa capacité à décoller et atterrir verticalement, tandis que ses systèmes de communication de dernière génération garantissent une interopérabilité optimale avec d’autres équipements militaires.

L’exclusivité de cette acquisition mérite d’être soulignée : le Maroc deviendra le premier et unique pays d’Afrique et du monde arabe à disposer de ces appareils de pointe. L’investissement consenti par Rabat est substantiel puisqu’il couvre non seulement l’achat des 32 chasseurs mais également leur maintenance sur une période de 45 ans. Cette vision à long terme témoigne de l’engagement stratégique du Royaume dans la modernisation de ses forces armées.

Cette acquisition repositionne significativement la hiérarchie militaire continentale. Les forces aériennes marocaines prendront l’avantage sur leurs homologues égyptiennes, actuellement équipées de F-16, et algériennes, qui opèrent principalement avec des Sukhoi d’origine russe. Ces derniers sont régulièrement critiqués pour leurs limitations en termes de manœuvrabilité et leur fiabilité relative, comme en témoignent les incidents rapportés.

Le choix stratégique d’intégrer des F-35 dans l’arsenal marocain s’inscrit également dans un contexte d’alliances renforcées avec les puissances occidentales, notamment les États-Unis. Cette décision reflète la confiance américaine envers le Royaume comme partenaire fiable dans une région caractérisée par son instabilité chronique.

La livraison prochaine de ces appareils constitue donc un jalon important dans les relations maroco-américaines et transformera durablement l’équilibre des forces au Maghreb et à l’échelle du continent africain.