Maghreb : une icône du football lance sa marque de lunettes dans la région

Marrakech - Maroc (Depositphotos)

David Beckham n’est plus à présenter. L’ex-international britannique est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de ces deux dernières décennies. Beckham, c’est la classe à l’état pur. Sur le terrain, l’ancienne gloire du Real Madrid était un esthète qui impressionnait tout le monde.

Sur le rectangle vert, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain était un phénomène mais également en dehors. En effet, le golden boy possède ce don d’attirer les regards sur lui. Après avoir raccroché les crampons, Beckham s’est reconverti dans le monde des affaires. Il est aujourd’hui un businessman à succès qui ne cesse de voir grand. L’ex-joueur de Manchester United a opté pour les décors de Marrakech afin de promouvoir sa dernière collection de lunettes de soleil.

Sous le soleil éclatant du désert marocain, Beckham s’est prêté à une séance photo exclusive. Entre les dunes dorées, il a capturé l’essence du raffinement et de l’aventure. Sur l’un des clichés, il apparaît vêtu d’une chemise kaki légèrement déboutonnée, laissant entrevoir son torse tatoué, tandis que des lunettes de soleil carrées et oversize viennent compléter son look.

Dans une autre image, il adopte une posture plus décontractée, savourant un thé à la menthe traditionnel tout en étant allongé, pieds nus, dans un cadre typiquement marocain. Ce choix du Maroc pour la mise en scène de cette campagne publicitaire n’est pas anodin. Marrakech, avec son mélange unique d’authenticité et de modernité, s’impose de plus en plus comme une destination prisée par les grandes marques pour leurs shootings.

Son atmosphère chaleureuse et ses décors naturels en font un lieu parfait pour illustrer l’élégance intemporelle que souhaite incarner David Beckham à travers sa ligne d’accessoires. En misant sur l’exotisme marocain pour promouvoir ses lunettes, l’ancien footballeur confirme son statut d’icône de style mondiale et son flair pour allier luxe, tradition et surtout business.