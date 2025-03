Maghreb: une nouvelle compagnie aérienne annoncée par les autorités

Photo Pixabay

Le paysage aérien nord-africain, reconnu pour ses compagnies figurant parmi les plus performantes du continent africain, connaît une évolution notable. Royal Air Maroc, Tunisair et Air Algérie se distinguent depuis des années par la qualité de leurs services, la modernité de leurs flottes et l’étendue de leurs réseaux. Ces transporteurs maghrébins ont su s’imposer comme des références continentales, rivalisant avec les géants d’Afrique subsaharienne tels qu’Ethiopian Airlines et Kenya Airways, notamment grâce à leur connectivité intercontinentale et leurs standards de sécurité.

C’est dans ce contexte d’excellence régionale que l’Algérie a dévoilé ce mercredi 12 mars une initiative majeure pour son secteur aérien. Le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné la création d’une nouvelle entité aérienne spécialisée dans les liaisons domestiques, qui opérera comme filiale d’Air Algérie.

Une stratégie de séparation des activités pour optimiser les performances

Cette annonce résulte d’une réunion stratégique présidée par Abdelmadjid Tebboune, centrée sur l’examen approfondi de la situation des deux transporteurs nationaux algériens : Air Algérie et Tassili Airlines. La nouvelle structure, juridiquement rattachée à Air Algérie, concentrera ses opérations exclusivement sur le réseau intérieur algérien.

Cette réorganisation vise à libérer Air Algérie des contraintes économiques liées aux dessertes domestiques. En effet, le transporteur national doit actuellement assurer des liaisons vers l’ensemble des aéroports du territoire algérien, conformément à sa mission de service public, malgré leur rentabilité souvent limitée. Les tarifs des vols intérieurs, subventionnés par l’État, ne génèrent pas les mêmes revenus que les liaisons internationales pour des durées de vol équivalentes.

Une ambition internationale renforcée

Cette réorganisation du transport aérien algérien ouvre des horizons encourageants tant pour les usagers que pour l’économie nationale. La nouvelle compagnie dédiée aux vols intérieurs pourrait améliorer significativement la connectivité entre les régions éloignées du pays, en proposant potentiellement des fréquences accrues et des horaires optimisés. Les voyageurs algériens bénéficieraient ainsi d’une offre plus adaptée à leurs besoins de mobilité domestique. Parallèlement, Air Algérie, délestée de ces opérations moins rentables, disposerait d’une marge de manœuvre financière élargie pour moderniser sa flotte internationale et conquérir de nouveaux marchés à l’étranger. Cette spécialisation des activités aériennes s’inscrit dans une logique d’efficience opérationnelle qui pourrait dynamiser l’ensemble du secteur touristique et économique du pays, tout en renforçant le positionnement de l’Algérie comme hub aérien stratégique en Afrique du Nord. Les autorités espèrent que cette restructuration contribuera à terme à l’augmentation du trafic passagers global et à la création d’emplois qualifiés dans le domaine aéronautique.