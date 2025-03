Maghreb: une usine de fabrication de fromage annoncée

Photo de Azzedine Rouichi sur Unsplash

Les usines de transformation alimentaire représentent un levier économique crucial pour les pays en développement, particulièrement dans les zones rurales où elles valorisent les productions agricoles locales. Ces infrastructures permettent non seulement de créer des emplois directs, mais aussi de structurer des filières complètes allant de l’élevage à la commercialisation, tout en réduisant la dépendance aux importations. La transformation laitière, notamment, constitue un secteur stratégique qui renforce la sécurité alimentaire, améliore les revenus des petits producteurs et contribue au développement territorial équilibré des régions éloignées des grands centres urbains.

La région de Smâr, située au gouvernorat de Tataouine, bénéficie désormais d’une nouvelle usine de fabrication fromagère opérationnelle à Kershoua. Ce projet est supervisé par l’Organisation Internationale du Travail et s’intègre dans l’initiative de développement local financée conjointement par l’Union Européenne et la coopération suisse. Selon un responsable de la municipalité de Smâr, cette installation transformera quotidiennement 500 litres de lait, principalement pour produire environ 35 kilogrammes de fromage blanc chaque jour.

Une expertise qualifiée garantissant la qualité des produits

La production fromagère s’appuie sur une équipe de quatre spécialistes aux compétences complémentaires. Le processus de fabrication bénéficie des connaissances scientifiques d’une ingénieure spécialisée en industries alimentaires et d’un technicien détenant une formation supérieure en biologie. Deux employées, formées aux méthodes de transformation laitière, complètent cette équipe technique. Le centre collecte et transforme actuellement plus de 1000 litres quotidiennement, proposant lait frais et yaourts via son point de vente dédié, avec une capacité maximale de traitement atteignant 2500 litres par jour.

L’initiative bénéficie de nouveaux équipements spécialisés récemment acquis, comprenant du matériel de laboratoire et un camion-citerne d’une capacité de 5000 litres. Ces acquisitions facilitent considérablement les opérations de transport et de distribution des produits laitiers vers les marchés locaux et régionaux. Cet établissement existe depuis plusieurs années grâce aux efforts conjoints de la direction régionale de l’agriculture et du programme de développement agricole et pastoral de Tataouine, renforçant ainsi la chaîne de valeur laitière locale.