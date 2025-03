Maghreb : vers la modernisation de ce port stratégique

Photo d'illustration : DR

Le Maroc poursuit sa dynamique de modernisation de ses infrastructures portuaires afin de consolider sa place parmi les hubs logistiques les plus compétitifs au monde. Dernière initiative en date, le port de Tanger Med, fleuron du secteur maritime national, s’apprête à bénéficier d’une modernisation stratégique de ses équipements. Comme le révèlent nos confrères de l’AgenceEcofin, un accord a été signé entre l’équipementier portuaire Kalmar Global et APM Terminals pour la remise à niveau de 32 chariots cavaliers, un projet clé visant à optimiser l’efficacité des opérations.

Le projet de modernisation des équipements du port de Tanger Med s’inscrit dans une volonté de prolonger la durée de vie des machines et d’améliorer les performances du terminal à conteneurs. Les interventions, qui débuteront au deuxième trimestre 2025, devraient s’achever d’ici la fin du premier trimestre 2026.

Publicité

Avec cette initiative, le Maroc démontre son engagement à maintenir Tanger Med à la pointe de l’innovation et de l’efficacité. Ce port, considéré comme le premier en Afrique en termes de capacité et de connectivité, joue un rôle central dans les échanges commerciaux entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie.

L’amélioration des équipements portuaires n’est pas seulement une question de logistique, mais un levier stratégique pour renforcer l’attractivité du Maroc en tant que plateforme incontournable du commerce mondial. En modernisant ses infrastructures, le Royaume s’assure de rester un acteur clé dans les échanges maritimes internationaux et d’attirer davantage d’investissements.

Le partenariat avec Kalmar Global, entreprise spécialisée dans la fourniture de solutions de manutention portuaire, témoigne de la volonté du Maroc d’adopter des technologies avancées pour répondre aux défis du commerce maritime moderne. Au-delà de Tanger Med, cette initiative s’inscrit dans une vision plus large de développement des infrastructures portuaires marocaines.

Rabat mise sur la modernisation et l’expansion de ses ports pour renforcer son positionnement stratégique sur les grandes routes maritimes internationales. Avec cette ambition affirmée, le Maroc confirme son rôle de hub logistique africain, prêt à relever les défis du commerce mondial et à optimiser ses infrastructures pour accompagner la croissance des échanges internationaux.