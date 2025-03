Maghreb : vers une augmentation du prix du gaz dans ce pays ?

Photo: DR

Alors que l’inflation continue de peser sur les économies du Maghreb, le Maroc s’apprête à franchir une étape décisive dans sa politique de réforme des subventions. À partir de mai ou juin 2025, le prix de la bonbonne de gaz butane connaîtra une augmentation de dix dirhams, marquant ainsi une nouvelle phase dans la suppression progressive des aides publiques. Cette décision, bien que prévisible, soulève des interrogations sur ses conséquences économiques et sociales, notamment pour les ménages les plus vulnérables et les petites entreprises.

L’ensemble des pays du Maghreb fait face à une pression inflationniste accrue. Entre la flambée des prix des matières premières, les tensions sur les marchés de l’énergie et la volatilité des devises, la région subit de plein fouet les conséquences des crises économiques mondiales. Le Maroc, à l’instar de ses voisins algérien et tunisien, cherche à maîtriser son déficit budgétaire en réajustant ses subventions, notamment sur les produits énergétiques.

Dans ce contexte, l’augmentation du prix du gaz butane s’inscrit dans une politique de réforme de la compensation, amorcée depuis plusieurs années, visant à réduire la charge financière que représentent ces aides pour l’État. L’impact de cette augmentation risque d’être particulièrement ressenti par les populations les plus vulnérables, notamment en milieu rural, où le gaz butane est indispensable pour la cuisine et le chauffage.

Cette hausse des prix pourrait également entraîner une augmentation du coût de plusieurs produits de consommation, affectant ainsi l’ensemble de l’économie marocaine. Les secteurs de la restauration et certaines petites industries, qui utilisent massivement ce type d’énergie, seront également touchés, ce qui pourrait entraîner une répercussion sur les prix et, potentiellement, une baisse du pouvoir d’achat.

Face à ces défis, des mesures d’accompagnement devront être mises en place pour atténuer les effets de cette réforme. Le gouvernement pourrait envisager des aides ciblées aux ménages les plus démunis afin de compenser la hausse des prix. L’encouragement des alternatives énergétiques, notamment les énergies renouvelables, pourrait également constituer une réponse à long terme pour réduire la dépendance au gaz butane.