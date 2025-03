Mois de Ramadan : MTN Bénin solidaire des fidèles musulmans de Cotonou

Photo : DR

L’esplanade du carrefour Sainte-Cécile à Cotonou a été, ce samedi 15 mars 2025, le cadre d’un grand rassemblement de la communauté musulmane pour la coupure du jeûne. Cet Iftar, organisé par l’Union Islamique du Bénin, a bénéficié du soutien de MTN Bénin, témoignant ainsi de son engagement envers les valeurs de solidarité et de partage chères au mois de Ramadan.

Un moment de spiritualité et de fraternité

Dans son allocution, le président de l’Union Islamique du Bénin a rappelé la portée spirituelle du Ramadan, bien au-delà du simple jeûne. Il a souligné que cette période est une école du dépassement de soi, du renforcement de la foi et de l’expression de la solidarité et du partage. Citant un verset du Saint Coran, il a mis en avant l’importance de l’unité et de la fraternité au sein de la communauté.

Le président a également appelé à une prise de conscience collective, rappelant que chaque acteur de la société — administration publique, institutions locales, forces de défense et entreprises — joue un rôle essentiel dans le développement et la cohésion sociale. Il a exhorté les dirigeants à adopter une gouvernance transparente et éthique, plaçant la justice sociale et l’éducation au centre des priorités.

Le soutien de MTN Bénin : Un geste de solidarité

Partenaire de cet événement, MTN Bénin, par le biais de son service Mobile Money, a manifesté son engagement aux côtés de la communauté musulmane. Le représentant de l’entreprise a exprimé sa gratitude envers l’Union Islamique du Bénin et a réaffirmé la volonté de MTN d’être un partenaire fidèle et solidaire.

Dans le cadre de sa campagne « Tout donner ensemble », MTN a profité de l’occasion pour apporter une contribution symbolique à l’Iftar, illustrant ainsi sa volonté d’accompagner les moments de communion et de partage. Tout en évitant toute démarche publicitaire, le représentant de l’entreprise a brièvement présenté le service de transfert d’argent international de MTN Mobile Money, facilitant les transactions pour les Béninois ayant des proches à l’étranger.

Un appel à l’unité et à l’engagement

L’événement s’est conclu sur un appel à l’engagement collectif. L’Union Islamique du Bénin a exhorté les cadres, autorités et citoyens à travailler ensemble pour la promotion des valeurs de paix, de justice et d’intégrité. La rencontre a été marquée par des prières pour la prospérité et le développement du pays, dans un esprit de concorde et de fraternité. Cet Iftar, au-delà de son aspect religieux, s’est ainsi imposé comme un moment de renforcement des liens communautaires, confirmant une fois de plus que la solidarité est une valeur essentielle du Ramadan.