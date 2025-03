Pétrole au Maghreb : ce pays cible une production de 2 millions de barils par jour

Photo Reuters

Après des années de turbulences socio-économiques, la Libye amorce une nouvelle dynamique en misant sur son secteur pétrolier. Avec un objectif ambitieux de 2 millions de barils par jour d’ici 2026, Tripoli entend redonner un souffle à son économie en capitalisant sur sa principale ressource naturelle.

Longtemps freinée par l’instabilité politique et les conflits internes, la production pétrolière libyenne a connu des fluctuations marquées, oscillant autour de 1,2 million de barils par jour ces dernières années. Conscient du potentiel inexploité du pays, le gouvernement mise sur une stratégie de redynamisation qui passe par la réactivation de projets suspendus et l’optimisation des champs existants. Cette ambition s’accompagne d’un effort pour renforcer les infrastructures et sécuriser les zones d’exploitation, essentielles à l’atteinte des objectifs fixés.

Tripoli a récemment intensifié ses collaborations avec des partenaires étrangers et renforcé ses investissements dans l’exploration et la modernisation des installations. La National Oil Corporation (NOC) travaille à la réhabilitation de sites clés et à l’adoption de nouvelles technologies pour améliorer le rendement des puits déjà en activité. En parallèle, plusieurs contrats ont été signés avec des compagnies internationales pour relancer des gisements sous-exploités.

L’accent est également mis sur l’amélioration des infrastructures de transport et d’exportation afin de fluidifier l’acheminement du brut vers les marchés mondiaux. Avec cet objectif de 2 millions de barils par jour la Libye ambitionne de peser davantage sur la scène énergétique mondiale. Dans un contexte où la demande en hydrocarbures reste forte, une hausse significative de la production libyenne pourrait renforcer son rôle au sein de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) et lui offrir des marges de négociation plus importantes sur le marché international.

Cette relance pourrait également servir de levier pour diversifier l’économie nationale et stabiliser les finances publiques, fortement dépendantes des revenus pétroliers. Toutefois, la réussite de cette ambition repose sur plusieurs défis, notamment la nécessité d’une stabilité politique durable et la sécurisation des infrastructures contre d’éventuelles menaces.