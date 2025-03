Sénégal : l’État compte recruter 1000 travailleurs dans ce secteur

Bassirou Diomaye Faye (DR)

Le gouvernement sénégalais s’engage dans une double bataille : celle de la régulation du marché et de la lutte contre le chômage des jeunes. Dans cette optique, le ministre du Commerce et de l’Industrie, Serigne Guèye Diop, a lancé un programme novateur baptisé « 1000 Volontaires de la Consommation », une initiative qui vise à encadrer les pratiques commerciales et à renforcer la protection des consommateurs tout en créant des opportunités d’emploi.

Face aux nombreuses plaintes liées aux spéculations sur les prix et aux abus de certains commerçants, les autorités sénégalaises souhaitent accroître leur capacité de contrôle. Le programme prévoit le recrutement de 1000 jeunes volontaires qui seront chargés de veiller au respect des réglementations commerciales en vigueur.

Publicité

Ces volontaires auront pour mission principale de collecter et transmettre des informations sur l’évolution des prix et les pratiques commerciales, permettant ainsi aux autorités de mieux ajuster leurs stratégies de contrôle et de sanctionner les éventuels abus. En parallèle, ils joueront un rôle de sensibilisation auprès des commerçants et des consommateurs sur leurs droits et devoirs.

Au-delà de son impact sur la régulation du marché, cette initiative s’inscrit également dans une dynamique de création d’emplois et d’insertion professionnelle. Les jeunes sélectionnés bénéficieront d’une formation couvrant divers aspects du commerce, du volontariat et des lois en vigueur. En contrepartie de leur engagement, ils recevront une indemnité mensuelle de 100 000 FCFA, ainsi qu’une prise en charge de leurs frais de communication.

Ce programme s’aligne avec la volonté du gouvernement de proposer des solutions concrètes au chômage des jeunes, un défi majeur pour le Sénégal. En intégrant ces volontaires dans un dispositif officiel, les autorités misent sur leur engagement pour garantir un meilleur suivi des politiques de régulation du marché.

L’initiative « 1000 Volontaires de la Consommation » pourrait constituer une expérience pilote pour la mise en place d’un cadre plus large de veille et de régulation participative. L’implication des citoyens dans le suivi des politiques économiques est une approche innovante qui pourrait être pérennisée et étendue à d’autres secteurs.